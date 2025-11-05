ВАНРЕДНО ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ВУЧИЋА "КОРИСТИМ И ОВУ ПРИЛИКУ ДА ИХ ПОЗОВЕМ НА СВАКУ ВРСТУ ДИЈАЛОГА" Што слабије стоје, јасно је да ће бити све нервознији
Председник Србије Александар Вучић говори о данашњем најављеном скупу испред Скупштине у Београду и другим темама.
Када је реч о данашњем скупу, председник каже да народ долази да поздрави момке који пешаче са Косова и Метохије.
- Људи све боље разумеју шта је то што се догађа, али је за мене важно да кажем, знам да људи који долазе данас да поздраве момке са КиМ и који су спремни за скуп у Новом Саду. То је смисао скупа. Ти људи који су у Пионирском парку, ту су осам месеци, никад нису мењали место, никад нису дирали ни напали, упуцали. Никад никог нису вређали. Неки други су дошли да би њих провоцирали. Напали су их, упуцавањем Милана, па физички на сам парк, каменицама, шипкама. Молим организаторе, јер не учествујем, молим људе који дочекују Србе са КиМ, важно је да људи који организују скуп подршке народу на КиМ, то није скуп подршке мени. То је скуп подршке миру, стабилности, другачијој политици коју захтевају блокадери. О госпођи Хрки не сме да буде речи, ни о ком другом. Ми нисмо као они. Према госпођи Хрки мора да се покаже поштовање. Моја молба увек стоји, да прекине штрајк глађу јер то сматрам важним за њен живот, будућност, за односе у друштву, као што то молим Мрдића и ветеране у његовом окружењу. Много је лакше када се разговара рационално. Тај скуп, кад год да буде данас, кад ли је већ, не сме да буде скуп против било кога, тај скуп мора да буде скуп подршле народу са КиМ и захвалности момцима који већ трећи пут долазе пешице за Београд и продужиће до Новог Сада. Моја молба је и да, не да разумемо покварене реченице политичких противника, људи пуштају српску патриотску музику, одувек пуштају, нису се померали са тог места. Све те тешке речи увреде су неважне, наш циљ је да пружимо руку сестрама и браћи са друге стране. И сада када нам је потпуно јасно да су политички пропали и немају никакву шансу, и у Бриселу нисам хтео да их нападам и критикујем. Ми морамо да направимо разлику између себе и њих. Морамо да се изборимо за нормлану и пристојну Србију.
О уреднику РТС
- Ноћне вести сам гледао на РТС, баш тај човек је то уређивао. Баш тај човек је уредник вести на РТС, човке окоји жели смрт деци и већини грађана Србије. Рекао сам да те вести нису вести, језива пропаганда у корист блокадера, рекао сам тада. Желим да кажем да је то слика и прилика једног доброг дела РТС и у шта се све то претворило. Није било случајно што смо упозоравали на РТС још 12. априла и једног од организатора тих превирања. Да дођете и претите нечијој деци и проиклињете, извините молим вас, мислим да је немогуће да за такву особу кажете да је нормална а камоли да ради на јавном месту. Са друге стране, приче о изборима, они уствари не желе изборе. Они унапред кажу да знају да не могу да победе и да ће да прогласе да их је неко проклео. Погрешно мисле да су јачи од неког и то је толико погрешно и то не смемо да им показујемо. Успели смо да издржимо више од годину дана терора, нико није страдао, замало су убили Богдановића, не смемо даље то да дозволимо. Молим организаторе, свим људима који ће да се скупе, само мирно уз поштовање према политичким противницима, то су наши људи. Неки су залудели, неки сувише гледају манипулаторе, јер више не знају ко им је уредник, ко им је директор. Ми морамо да покажемо зрелост, да смо другачији и ово је мој вапај према већинској страни, да она покаже одговорност. Када су нападали Пионирски парк пре неко вече, било их је три пута мањи. Срећом постоји одговорност и озбиљност код људи који не желе сукобе.
- Да се припремимо за велики скуп у Новом Саду, а све те трикове, који су у стању да певају целу ноћ, а онда нама кажу да је страшно што пуштамо Видовдан и Тамо далеко, то више говори о њима. Свако се креће у границама сопствене покварености. Ако могу вас да замолим, немојте да пратите госпођу Хрку до посластичарнице и да је сликате и да говорите не директно, већ посредно, да је јела или није јела, да вам кажем, волео бих да јесте али мислим да то није фер и није важно. Довољно је то што највећи део дана проводи испод шатора, сад им се ти шатори допадају, док су им били ужасни до пре четири дана. Све је код њих лицемерје. Нема потребе за тим. Доћи ће време када ћемо сви да разговарамо на рационалном нивоу. Тема су они који желе да изазову сукобе и то не смемо да дозволимо.
О вређању професора
- Та слика је за мене поражавајућа. Кад су пратили и гађали др Јеркана, кад су ону девојку почупали за косу, то су биле језиве сцене. Мене ова сцена са професором Ристановићем подсетила на то. Да неки млади човек шутира старијег човека, зашто јер је мислио да он другачлије мисли. Да сви остали ћуте, да се не побуне... Толико сам се јадно осећао, да будем искрен. Све што слабије стоје, јасно је да ће бити све нервознији, да ће хистерија да преовладава. Нема ту велике филозофије, ми морамо да будемо мирни, да позивамо на дијалог. Користим и ову прилику да их позовем на сваку врсту дијалога, њихова је обавеза да учествују, ако то не разумеју то није политички живот. Суштина је да дијалог не сме да има и нема алтернативу. Немојте да сметнете са ума, то се догађа јер неко шири мржњу, неистине, лажи, свкаог дана, то је Шолакова медијска група. Сачекаћемо, да неко не би могао да нам замери, сигуран сам да ће људи све моћи да разумеју и све ће им бити јасно.
- Њима су потребни Лајбницови довољни разлози да лажима убеде себе у исправност ставова. И у време сваке кризе и проблема Рибникара, Дубоне, Орашја, они пронађу довољан разлог да буду шокирани, усплахирани. У ствари када погледате, насиље су увек чинили они, никада се нису аргументима руководили. Мој позив људима је да то вечерас буде леп дочек за Србе са КиМ, да покажемо поштовање према политичким противницима и да сваког дана пружамо руку за дијалог. Имаћу важне састанке и сутра и прекосутра са представницима ЕУ, Русима, морамо да решавамо проблем НИС, верујем да ћемо успети то да решимо. То би било огромно олакшање за нашу земљу и грађане, а онда би могли да се посветимо у потпуности Expo и грађанима.
- Мрдић већ пет дана штрајкује глађу, молим га да прекине. Неће њгов штрајк глађу то променити, нити ће неки постати поштенији нити ће бити мање блокадери. Исти случај је са госпођом Хрком, неће бити револуције. Неће бити ничега од тога, дајте да сачувамо здртавље једне жене, молим људе око ње да је убеде да прекине штрајк глађу, да брине о њеном здрављу. Такав нам је политички одговор потребан.
О НИС-у
- Више раде Руси него ми, али како чујем раде. Они траже партнера и ја сам срећан што су на озбиљан начин схватили ситуацију и што је значајно за Србију. Морамо да будемо сагласни са тим шта ће бити њихов договор са трећом страном и Американцима. Ја који нисам оптимиста по природи, по овом питању нисам песимиста, можда то није лоша вест за грађане.