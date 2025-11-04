ВУЧИЋ НА САМИТУ О ПРОШИРЕЊУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У БРИСЕЛУ: Срби се определили и за Трампа и Русију, АЛИ ВЕЋИНА И ДАЉЕ ЖЕЛИ У ЕУ!
БРИСЕЛ: Председник Александар Вучић изјавио је данас у Бриселу, на Самиту о проширењу ЕУ, да грађани Србије и даље верују да је еворпски пут најбољи пут за будућност и истакао да је Србија упркос томе у "европској чекаоници" у последње три и по године.
Постоји већина која би желела да се Србија придружи Европској унији, рекао је Вучић у сесији на самиту "Европски разговори" и додао да је и он проевропски оријентисан.
На питање како то грађани Србије воле Доналда Трампа, а такође су веома наклоњени и Владимиру Путину и да ли постоји такво узбуђење у вези са Европом или европским лидерима и зашто се никада на протестима не виде европске заставе, Вучић је рекао:
"Нисам вођа протеста, барем не ја, али постоји врло рационално објашњење за то. Пре свега, Срби су одувек били про-републикански оријентисани, када је реч о америчким изборима, јер верујемо да смо много претрпели од администрације демократа 1999. године, чак и касније. Зато су људи са великим одушевљењем дочекали победу председника Трампа и очигледно је да он има веома висок степен популарности у мојој земљи", рекао је Вучић.
Како је рекао, истовремено, Русија је традиционални савезник Србије, не само деценијама него вековима, и то је још један разлог.
"Говорећи о европским лидерима, људи су и даље веома рационални и мисле да је пут ка ЕУ најбољи пут и најбољи пут за Србију у будућности. Говорећи о лидерима, верујем да људи у мојој земљи поштују председника Кошту и Урсулу фон дер Лајен као лидерку, посебно због њеног другачијег понашања у односу на све остале, јер је два или чак три пута посећивала не само Београд већ и друге области, јужни део Србије, што је веома редак случај", рекао је Вучић.
Истакао је да је то оно што наши људи заиста поштују.
"Не могу да правим поређење по популарности, али ако питате људе, и даље постоји већина људи који би желели да се придруже Европској унији", рекао је Вучић.
На питање да ли се плаши да ће Србија постати још једна Турска која ће заувек боравити у европској чекаоници, Вучић је рекао да јесмо у чекаоници у последње три године, пошто Србија није отворила ниједно поглавље нити кластер у последње три и по године.
Постоји мала могућност да отворимо Кластер 3 већ у децембру
Вучић je изјавио да постоји мала могућност да отворимо Кластер 3 већ у децембру и да ћемо дати све од себе да покушамо да отворимо тај кластер пре краја ове године.
Вучић је новинарима рекао да отварање Кластера 3 зависи од држава чланица ЕУ и да он покушава да разговара са неким скандинавским представницима и балтичким земљама.
Ускоро разговор са Макроном
Председник Србије рекао је да ће за неколико дана разговарати са председником Француске Емануелом Макроном и да се нада да ће канцелара Савезне Републике Немачке Фридриха Мерца моћи да угости у Београду у јануару или фербуару идуће године.
Вучић је у Бриселу у сесији на самиту "Европски разговори" у организацији Јуроњуза, рекао да очекује да ће у Србију ускоро доћи и шеф немачке дипломатије.
На питање како би оценио подршку колега из ЕУ за улазак Србије у ЕУ, он је рекао да када разговара са јужњацима подршка је много већа.
''Са Ђорђом Мелони сам се видео неколико пута у последњих 12 месеци, и они нас подржавају, исто је са Шпанцима, Португалцима и са Грцима, али помало је другачије када одемо у земље Бенелукса, са земљама Балтика и Скандинавије'', рекао је Вучић.
Истакао је да је са председником Европског савета Антониом Коштом разговарао о свим важним питањима и да је то био добар разговор.
"Захваљујем Антонију Кошти на искреном и коректном односу према нашој земљи. За који минут имам састанак овде у мисији са (специјалним представником ЕУ за дијалог Београда и Приштине Петером) Соренсеном. После тога нас чека вечера са Мартом Кос", рекао је Вучић.
Озбиљно ћемо схватити примедбе
Вучић је изјавио на Самиту о проширењу ЕУ, да је Србија у великој мери и даље опредељена за европски пут и да ће врло озбиљно и одговорно схватити све примедбе које дођу од партнера Европске уније и размотрити и променити своје ставове по различитим питањима.
Поправићемо своје понашање у будућности и надамо се да ће Европска унија то приметити, додао је Вучић.
Он је додао да Србија мора да се поправи када је реч о владавини права и да као председник жели да учествује у том процесу и да помогне влади.
"Када говорим о протестима, ја ценим те протесте, кад год су мирни. А у политичком смислу мени се то допада. Ја морам да будем поштен и искрен. Јер политичке бројке на тој страни падају, наша популарност расте, ја их молим да наставе са протестима и захваљују ми се", рекао је Вучић на сесији на самиту "Европски разговори".
Он је тако одговорио на питање да прокометарише ситуацију у Србији и чињеницу да се протести одржавају већ годину дана и да ли је забринути да би ствари могле да се отргну контроли и да ли мисли ће протести ескалирати, као и да ли мисли да се Србија мења брже него што је очекивао.
"Ја сам одушевљен променама које смо омогућили. Ако бисте дошли у Београд, не бисте препознали град, не само на основу сопственог искуства, већ ни на основу фотографија које сте могли да видите. Сваки пут када мој пријатељ Марио Давид дође у Београд, он мора да призна да никада није видео тако велике промене и побољшања у некој другој земљи, не само у нашем региону", рекао је Вучић.