ПРИВЕДЕНА ТРОЈИЦА ИЗГРЕДНИКА Огласила се полиција након напада на Србе у Сплиту ИСТРАГА ЈОШ У ТОКУ

04.11.2025. 17:43 17:53
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Youtube Printscreen

Сплитска полиција спроводи криминалистичко истраживање због јучерашњег инцидента у којем је група мушкараца увече испред објекта котара Блатине-Шкрапе нарушавала јавни ред и мир те спречила одржавање манифестације.

Подсетимо, група од стотинак маскираних мушкараца упала је на Дане српске културе у Сплиту и прекинула их. Учесници догађаја су с њима преговарали о изласку из просторија котара, а фолкораши из Новог Сада су побегли. Полиција их је пронашла на неколико локација у Сплиту и пружила им заштиту.

"До сада предузете мере и радње резултирале су тиме да је једна особа ухапшена те се над њом спроводи криминалистичко истраживање због сумње у почињење кривичног дела које се прогони по службеној дужности", саопштила је полиција.

У полицији су додали да се у службеним просторијама тренутно налазе још две особе које се повезују с догађајем.

Криминалистичко истраживање је у току, закључили су из ПУ сплитско-далматинске, преноси Index.

(Telegraf.rs)

 

сплит хапшење
Вести Регион
