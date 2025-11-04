ПРИВЕДЕНА ТРОЈИЦА ИЗГРЕДНИКА Огласила се полиција након напада на Србе у Сплиту ИСТРАГА ЈОШ У ТОКУ
Сплитска полиција спроводи криминалистичко истраживање због јучерашњег инцидента у којем је група мушкараца увече испред објекта котара Блатине-Шкрапе нарушавала јавни ред и мир те спречила одржавање манифестације.
Подсетимо, група од стотинак маскираних мушкараца упала је на Дане српске културе у Сплиту и прекинула их. Учесници догађаја су с њима преговарали о изласку из просторија котара, а фолкораши из Новог Сада су побегли. Полиција их је пронашла на неколико локација у Сплиту и пружила им заштиту.
"До сада предузете мере и радње резултирале су тиме да је једна особа ухапшена те се над њом спроводи криминалистичко истраживање због сумње у почињење кривичног дела које се прогони по службеној дужности", саопштила је полиција.
У полицији су додали да се у службеним просторијама тренутно налазе још две особе које се повезују с догађајем.
Криминалистичко истраживање је у току, закључили су из ПУ сплитско-далматинске, преноси Index.