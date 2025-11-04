clear sky
ОРГАНИЗОВАО "ПЉАЧКУ" СОПСТВЕНЕ КУЋЕ ДА БИ НАПЛАТИО ОСИГУРАЊЕ! Тројици Новосађана платио по сто евра да изнесу празан сеф ЛАЖНУ КРАЂУ ПРИЈАВИО ПОЛИЦИЈИ

04.11.2025. 17:35 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
БАЧКА ПАЛАНКА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Бачкој Паланци поднеће кривичну пријаву против Д. С. (1992) из околине овог места, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело лажно пријављивање.

Он је полицији пријавио да су му, наводно, непозната лица провалила балконска врата и украла сеф у коме се налазила знатна количина новца, саопштила је ПУ Нови Сад.

Међутим, истрагом је утврђено да је Д. С. заправо сам организовао "пљачку" – сумња се да је по сто евра платио Новосађанима С. К. (2006), С. Б. (2005) и С. К. (1998) да из његове куће изнесу празан сеф, како би потом лажно пријавио крађу и наплатио одштету од осигуравајућег друштва.

Против тројице младића биће поднета кривична пријава због постојања основа сумње да су учинили кривично дело тешка крађа, док ће против Д. С. поступак бити вођен и због лажног пријављивања.

