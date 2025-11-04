ДВЕ БАЛКАНСКЕ ЗЕМЉЕ УСКОРО У ЕУ Калас: Црна Гора је најспремнија држава за чланство
Црна Гора је од свих држава кандидата најспремнија за чланство у Европској унији (ЕУ), изјавила је данас потпредседница Европске комисије Каја Калас, истакавши да је проширење Уније у наредних неколико година реална опција.
Она је на конференцији за новинаре казала да је ЕК данас усвојила годишњи Пакет о проширењу, којим се представља свеобухватна процена напретка који су државе партнери у процесу проширења остварили током протеклих дванаест месеци.
Калас је рекла да је учлањење нових чланица до 2030. године реалан циљ.
“Црна Гора је генерално највише спремна држава за чланство у ЕУ и најнапреднија у процесу ЕУ проширења”, рекла је Калас.
Она је казала да су Црна Гора и Албанија направиле позитиван напредак и да су обе предводнице процеса приступања.
Влада изменила критеријуме за стицање црногорског држављанства
Влада Црне Горе је на телефонској седници донела данас одлуку о измени критеријума за стицање црногорског држављанства.
Измене се односе на утврђивање научног, привредног, економског, културног и спортског интереса Црне Горе за пријем нових држављана.
Одлука је донета уз сагласност већине министара и у складу са чланом 10 Уредбе о Влади. саопштено је из Владе Црне Горе.