ДВЕ БАЛКАНСКЕ ЗЕМЉЕ УСКОРО У ЕУ Калас: Црна Гора је најспремнија држава за чланство

04.11.2025. 17:23 17:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Црна Гора је од свих држава кандидата најспремнија за чланство у Европској унији (ЕУ), изјавила је данас потпредседница Европске комисије Каја Калас, истакавши да је проширење Уније у наредних неколико година реална опција.

Она је на конференцији за новинаре казала да је ЕК данас усвојила годишњи Пакет о проширењу, којим се представља свеобухватна процена напретка који су државе партнери у процесу проширења остварили током протеклих дванаест месеци.

Калас је рекла да је учлањење нових чланица до 2030. године реалан циљ.

“Црна Гора је генерално највише спремна држава за чланство у ЕУ и најнапреднија у процесу ЕУ проширења”, рекла је Калас.

Она је казала да су Црна Гора и Албанија направиле позитиван напредак и да су обе предводнице процеса приступања.

 Влада изменила критеријуме за стицање црногорског држављанства

Влада Црне Горе је на телефонској седници донела данас одлуку о измени критеријума за стицање црногорског држављанства.

Измене се односе на утврђивање научног, привредног, економског, културног и спортског интереса Црне Горе за пријем нових држављана.

Одлука је донета уз сагласност већине министара и у складу са чланом 10 Уредбе о Влади. саопштено је из Владе Црне Горе.

 

црна гора напредак европска унија проширење проширење еу
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
