НЕМАЧКА ПОСЛАЛА НОВУ ПОМОЋ УРАЈИНЦИМА У Украјину пребачена два нова система Патриот
KИЈЕВ: Украјински председник Володимир Зеленски данас је у видео обраћању у Бриселу саопштио да је Немачка пребацила Украјини два противваздушна система Патриот.
Он је то објавио у видео обраћању учесницима Европског самита о проширењу који се одржава у Бриселу, пренео је Укринформ.
Према његовим речима, једино што руски председник Владимир Путин жели је хаос, како би људи остали без струје током зиме, као и без снабдевања водом.
"Он тако види свој успех, али неће успети у томе. Ми ћемо се опоравити и одбранити. Несумњиво је да би то било веома тешко без помоћи лидера Европске уније", истакао је Зеленски.
Он је истовремено захвалио Немачкој која је 2. Новембра пребацила Украјини два система Патриот.
Зеленски је додао и да Европа помаже Kијеву око увоза гаса, испоруке опреме за санирање енергетике и снабдевања струјом током руских напада на кључну инфраструктуру.
"Све то је од велико значаја, посебно током рата", закључио је украјински председник.