ВУЧИЋ О ЛЕКС СПЕЦИЈАЛИСУ ЗА ГЕНЕРЛАШТАБ: „Требало је и раније да га донесемо. Имаћемо и музеј жртава НАТО“
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић изјавио је вечерас да ће бити донет лекс специјалис који се односи на зграду Генералштаба и додао да не разуме зашто није донет још пре две године.
"Та корумпирана банда из појединих тужилаштава је измислила случај реновирања Генералштаба. Ја сам још 2016. године тражио да се реновира Генералштаб. Не, него треба да се сруши, да некоме падне на главу и да убије човека", рекао је Вучић у емисији Ћирилица на ТВ Прва.
Он је навео да је тражио и да се направи музеј жртава НАТО агресије и да је успео то да договори са Американцима, да имамо први пут, пошто га данас немамо.
"И то њиховим парама, да се обнови све. Ја сам рекао ово много пре него што сам знао за Трампа. Тражио и због простора за војску, ВБА и све друго, и нисмо ушли у то само зато сто су ови стручњаци из разних тих завода рекли немојте ништа", навео је Вучић.
Он је оценио да они (тужиоци, судије) гоне због тога што је налог стигао споља јер, како је рекао, "Србија не сме да успостави боље односе са Трамповом администрацијом".
"Зато то морају да гоне. И ја сам срећом рекао нико неће да вас натера да ви прихватите то или не, али ћемо онда морати да донесемо лекс специјалис. И биће донет лекс специјалис што је требало да се донесе још пре две године, не разумем зашто није. Кад имате Експо, олимпијаде и остала чуда и Париз и Милано доносе лекс специјалис...", навео је Вучић.
Он је додао да они хоће да кажу да нема право да се ради док централа не одобри.
"Ако кренеш да радиш, а нама се не свиђа и рушиш геополитичке основе које се нама не допадају или рушиш оне које нам се допадају, онда ћеш да идеш иза решетака", рекао је Вучић.
Он је указао и да неки људи не разумеју шта је држава, зашто мора да се гради.
"Знате зашто немамо већу стопу раста? Зато што су се људи плашили да издају грађевинске, локацијске услове, грађевинске дозволе и све друго. Грађевина нам је - 13,9. То вам је део блокадерског утицаја", рекао је Вучић.
Како је рекао, то је део тога да ништа не сме да се ради и да је онај који ради - злочинац.
"Невероватно је да ви имате да свакога дана пуштају свакога ко гађа шипкама, моткама, ко туче некога на улици, само чекам када ће овога што упуца овог човека да пусте на слободу. Свакога дана, и тужиоци и судије. Тужиоци некад некога неће да гоне, али још чешће судије једва чекају да покажу да су блокадери, ваљда тиме се доказују некоме споља, али су зато са невероватном ревношћу гонили људе за које немате појма зашто их гоне. И сви су се преплашили", рекао је Вучић.
Он је навео да у тужилаштвима има оних који су "корумпирана банда", али и да мисли да има тужилаца и судија који су поштени и одговорни људи.