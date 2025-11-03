ДРАМА НА ИСТОКУ СРБИЈЕ: Спасиоци ГСС-а у ноћној потрази пронашли двоје планинара који су се изгубили у Националном парку Јужни Кучај
03.11.2025. 23:31 23:32
БОР: Спасиоци Горске службе спасавања из станице Бор синоћ су спровели успешну акцију потраге на подручју Националног парка Јужни Кучај, на локацији Бељаница где су спасили две изгубљене особе.
- Двоје рекреативаца изгубило се током планинарења на неприступачном терену, али су захваљујући брзој реакцији и координисаној акцији спасилачких екипа пронађени и безбедно враћени кући - потврђено је за РИНУ у ГСС.
Од почетка године, спасиоци ове станице имали су пет акција спашавања, док је укупно 16 особа тражило помоћ због повреда или губљења на захтевним и тешко приступачним деловима парка.