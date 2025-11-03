broken clouds
ДРАМА НА ИСТОКУ СРБИЈЕ: Спасиоци ГСС-а у ноћној потрази пронашли двоје планинара који су се изгубили у Националном парку Јужни Кучај

03.11.2025. 23:31 23:32
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Фото: Gorska služba spasavanja

БОР: Спасиоци Горске службе спасавања из станице Бор синоћ су спровели успешну акцију потраге на подручју Националног парка Јужни Кучај, на локацији Бељаница где су спасили две изгубљене особе.

- Двоје рекреативаца изгубило се током планинарења на неприступачном терену, али су захваљујући брзој реакцији и координисаној акцији спасилачких екипа пронађени и безбедно враћени кући - потврђено је за РИНУ у ГСС.

Од почетка године, спасиоци ове станице имали су пет акција спашавања, док је укупно 16 особа тражило помоћ због повреда или губљења на захтевним и тешко приступачним деловима парка.

 

гсс спасиоци
Вести Друштво
