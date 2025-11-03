broken clouds
10°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗА САМО ЈЕДАН ЕВРО Румунија купила 18 борбених авиона од Холандије СЛУЖИЋЕ ЗА ОБУКУ НАТО И УКРАЈИНСКИХ ПИЛОТА

03.11.2025. 22:42 22:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: Pixabay.com

БУКУРЕШТ: Министарство одбране Румуније потписало је данас уговор о куповини 18 борбених авиона Ф-16 "Fighting Фалцон" и пратеће опреме од Владе Краљевине Холандије по симболичној цени од једног евра, који ће бити коришћени искључиво за обуку и тренинг пилота НАТО и украјинских пилота у оквиру Европског центра за обуку Ф-16 у Фетештију,пренео је Диги 24.

Министар одбране Румуније Јонуц Моштеану истакао је да ће нови авиони бити коришћени искључиво за обуку и тренинг пилота НАТО и украјинских пилота у оквиру Европског центра за обуку Ф-16 у Фетештију, који постаје регионални чворишни центар алијансе, наводи румунски Диги 24.

"Ово је важан корак у развоју центра у Фетештију, који постаје регионални центар за припрему пилота из земаља чланица НАТО и партнерских држава", рекао је Моштеану.

Он је додао да део програма обуке обухвата и припрему украјинских пилота, а да је уговор склопљен по "симболичној цени" од једног евра.

Истовремено, немачки произвођач оружја Рајнметал потписао је уговор за изградњу фабрике барута и артиљеријског набоја у Румунији, пренео је Еурактив.

Инвестиција у централном граду Викторија износи више од 500 милиона евра, а производња је планирана за 2028. годину, уз запошљавање око 700 радника.

Према наводима бриселског портала, Рајнтметал и румунска компанија Пироким Викторија формирају заједничко предузеће, при чему ће немачка фирма имати 51 одсто удела.

"Циљ нам је да Румунија постане интегрални део европског и НАТО индустријског екосистема", рекао је извршни директор Рајнметала Армин Папергер, присуствујући церемонији потписивања сарадње у Букурешту с премијером Румуније Илијем Боложаном.

 

румунија НАТО
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај