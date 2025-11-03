ЗА САМО ЈЕДАН ЕВРО Румунија купила 18 борбених авиона од Холандије СЛУЖИЋЕ ЗА ОБУКУ НАТО И УКРАЈИНСКИХ ПИЛОТА
БУКУРЕШТ: Министарство одбране Румуније потписало је данас уговор о куповини 18 борбених авиона Ф-16 "Fighting Фалцон" и пратеће опреме од Владе Краљевине Холандије по симболичној цени од једног евра, који ће бити коришћени искључиво за обуку и тренинг пилота НАТО и украјинских пилота у оквиру Европског центра за обуку Ф-16 у Фетештију,пренео је Диги 24.
Министар одбране Румуније Јонуц Моштеану истакао је да ће нови авиони бити коришћени искључиво за обуку и тренинг пилота НАТО и украјинских пилота у оквиру Европског центра за обуку Ф-16 у Фетештију, који постаје регионални чворишни центар алијансе, наводи румунски Диги 24.
"Ово је важан корак у развоју центра у Фетештију, који постаје регионални центар за припрему пилота из земаља чланица НАТО и партнерских држава", рекао је Моштеану.
Он је додао да део програма обуке обухвата и припрему украјинских пилота, а да је уговор склопљен по "симболичној цени" од једног евра.
Истовремено, немачки произвођач оружја Рајнметал потписао је уговор за изградњу фабрике барута и артиљеријског набоја у Румунији, пренео је Еурактив.
Инвестиција у централном граду Викторија износи више од 500 милиона евра, а производња је планирана за 2028. годину, уз запошљавање око 700 радника.
Према наводима бриселског портала, Рајнтметал и румунска компанија Пироким Викторија формирају заједничко предузеће, при чему ће немачка фирма имати 51 одсто удела.
"Циљ нам је да Румунија постане интегрални део европског и НАТО индустријског екосистема", рекао је извршни директор Рајнметала Армин Папергер, присуствујући церемонији потписивања сарадње у Букурешту с премијером Румуније Илијем Боложаном.