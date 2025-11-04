few clouds
12°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САСЛУШАН ВЛАДИМИР ШТИМАЦ Тужилаштво тражи притвор, чека се одлука

04.11.2025. 11:23 11:36
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
штимац
Фото: Принтскрин YouTube / Спорт клуб

У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Владимир Штимац због постојања основа сумње да је 2. новембра 2025. године у поподневним и вечерњим часовима на Тргу Николе Пашића у непосредној близини Дома Народне скупштине Републике Србије позивао на насилну промену уставног уређења и подстрекавао учеснике непријављеног скупа да изврше напад на учеснике другог пријављеног скупа, који се одржава у Пионирском парку, затим на полицијске службенике, као и на насилно свргавање носилаца највиших државних функција.

Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дела.

Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да Владимиру Ш. одреди притвор да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду.

Владимиру Ш. на терет се ставља кривично дело Позивање на насилну промену уставног уређења.

владимир штимац
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај