САСЛУШАН ВЛАДИМИР ШТИМАЦ Тужилаштво тражи притвор, чека се одлука
У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Владимир Штимац због постојања основа сумње да је 2. новембра 2025. године у поподневним и вечерњим часовима на Тргу Николе Пашића у непосредној близини Дома Народне скупштине Републике Србије позивао на насилну промену уставног уређења и подстрекавао учеснике непријављеног скупа да изврше напад на учеснике другог пријављеног скупа, који се одржава у Пионирском парку, затим на полицијске службенике, као и на насилно свргавање носилаца највиших државних функција.
Осумњичени је на саслушању негирао извршење кривичног дела.
Након саслушања тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да Владимиру Ш. одреди притвор да не би поновио кривично дело у кратком временском периоду.
Владимиру Ш. на терет се ставља кривично дело Позивање на насилну промену уставног уређења.