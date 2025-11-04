clear sky
ПОЛИЦИЈА НАШЛА ЗАСАД ГАНДЖЕ Два мушкарца ухапшена због 37 стабљика канабиса СУШАРА ИМ БИЛА НА ТАВАНУ

04.11.2025. 22:20 22:22
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова (МУП) у Крушевцу, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у том граду, ухапсили су Г. И. (60) и Н. И. (34) из околине Крушевца, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога пошто је код њих пронађено 37 стабљика канабиса.

Како се наводи у саопштењу из МУП-а, полиција је у близини домаћинства осумњичених пронашла засад са 37 стабљика канабиса укупне бруто тежине 58 килограма, а на тавану њихове куће у импровизованој просторији за сушење и мању количину материје за коју се сумња да је марихуана, као и мању количину супстанце за коју се сумња да је кокаин.

По налогу Вишег јавног тужилаштва у Крушевцу осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу.

 

