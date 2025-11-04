ВАТРА ЈЕ ЛОКАЛИЗОВАНА, АЛИ...
(ВИДЕО) ПОТРЕСНЕ СЛИКЕ ИЗ ТУЗЛЕ Најмање седам мртвих у пожару у Дому пензионера СТРАХУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ВАТРА ОДНЕЛА И ВИШЕ ЖИВОТА
У пожару који је вечерас захватио један спрат зграде Дома пензионера у Тузли има смртно страдалих особа, прве су информације до којих је Klix.ba дошао из ове установе.
Већи пожар вечерас је захватио један спрат зграде Дома пензионера у Тузли, а према информацијама које су потврђене из те установе, неколико особа је преминуло.
Из ове установе нису могли да прецизирају колико особа је преминуло, због ванредне ситуације која је у току. Према незваничним информацијама 7 особа је погинуло, пренео је портал "Аваз".
Како су казали из Управе полиције МУП-а ТК, пожар је у 22 сата локализован.
Раније је из УКЦ-а Тузла речено да је пет пацијената хоспитализовно у две клинике, услед тровања угљен-моноксидом, од којих се две налазе у јединици интензивне неге.
Узрок избијања ватре још није познат.