ВАТРА ЈЕ ЛОКАЛИЗОВАНА, АЛИ...

(ВИДЕО) ПОТРЕСНЕ СЛИКЕ ИЗ ТУЗЛЕ Најмање седам мртвих у пожару у Дому пензионера СТРАХУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ВАТРА ОДНЕЛА И ВИШЕ ЖИВОТА

04.11.2025. 22:56 23:05
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

У пожару који је вечерас захватио један спрат зграде Дома пензионера у Тузли има смртно страдалих особа, прве су информације до којих је Klix.ba дошао из ове установе.

Већи пожар вечерас је захватио један спрат зграде Дома пензионера у Тузли, а према информацијама које су потврђене из те установе, неколико особа је преминуло.

Из ове установе нису могли да прецизирају колико особа је преминуло, због ванредне ситуације која је у току. Према незваничним информацијама 7 особа је погинуло, пренео је портал "Аваз".

Како су казали из Управе полиције МУП-а ТК, пожар је у 22 сата локализован.

Раније је из УКЦ-а Тузла речено да је пет пацијената хоспитализовно у две клинике, услед тровања угљен-моноксидом, од којих се две налазе у јединици интензивне неге.

Узрок избијања ватре још није познат.

(Telegraf.rs)

 

Вести Регион
