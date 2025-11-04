Османи дала мандат Гљауку Коњуфци за састав владе у Приштини
ПРИШТИНА: Председница привремених приштинских инститиција Вјоса Османи саопштила је вечерас да мандат за састав нове владе у Приштини даје Гљауку Коњуфци на предлог Самоопредељења.
Османи је рекла на конференцији за новинаре да је обавила консултације са парламентарним политичким странкама како би се превазишла актуелна ситуација и да је поверила мандат другом кандидату након што премијер привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбин Курти није успео да обезбеди већину, пренео је Репортери.
Подсетила је да Коњуфца има 15 дана да предложи скупштини нову владу.
Скупштина у Приштини 26. октобра није изабрала нову владу коју је предложио председник Самоопредељења Аљбин Курти, а према тзв. уставу привремених институција, ако влада не буде изабрана ни у другом покушају, расписују се нови избори, који морају бити одржани у року од 40 дана од дана расписивања.
Избори за скупштину привремених приштинских институција одржани су 9. фебруара, а председник парламента изабран је тек 26. августа, након бројних прекида конститутивне седнице и пресуда уставног суда.
На изборима 9. фебруара Самоопредељење је освојило 48 мандата, Демократска партија Косова 24, Демократски савез Косова 20, а Алијанса за будућност Косова и иницијатива Нисма осам мандата.
Српска листа има девет мандата, Странка за слободу, правду и опстанак један, а преосталих 10 мандата припада представницима осталих невећинских заједница.