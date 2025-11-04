clear sky
НА ПРОТЕСТИМА ЗБОГ РЕИЗБОРА НАЈСТАРИЈЕГ ВЛАДАРА НА СВЕТ Полиција у Камеруну убила 48 демонстраната

04.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: ТANJUG/ AP Photo/Welba Yamo Pascal

ДАКАР: Снаге безбедности Камеруна убиле су 48 цивила на протестима због реизбора председника те земље Пола Бије, најстаријег владара на свету, који су почели 27. октобра, рекла су данас Ројтерсу два неименована извора из Уједињених нација.

Према речима извора, већина жртава убијена је бојевом муницијом, а неколико је преминуло од повреда задобијених од полицијских палица и штапова.

Влада 92-годишњег Бије није објавила број погинулих током протеста, а владин портпарол данас није хтео да одговори на захтев за коментар.

Сенатор Џим Риш из америчке савезне државе Ајдахо који је функцији председавајућег Комитета за спољне послове америчког Сената, оптужио је данас Бијину владу да је "лажирала нову изборну победу, да прогони своје политичке противнике и незаконито хапси америчке држављане, укључујући неке из Ајдаха", али није прецизирао на кога се односи.

"Камерун није партнер САД и представља економске и безбедносне ризике за амерички народ. Време је да се преиспита однос са том земљом пре него што се ситуација погорша", написао је Риш на платформи X.

Bija је прошле недеље проглашен победником на изборима са убедљивом разликом, 53,66 одсто освојених гласова наспрам 35,19 одсто колико је освојио лидер опозиције Ису Чирому Бакарија, бивши портпарол владе камеруна који је у јуну поднео оставку на своју функцију.

 

Свет
