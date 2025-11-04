МАДУРУ СУ ОДБРОЈАНИ ДАНИ, ТВРДИ ТРАМП: САД разматрају војне опције у Венецуели ДИРЕКТНИМ УДАРИМА ДО КОНТРОЛЕ НАФТНИХ ПОЉА!?
ВАШИНГТОН: Администрација америчког председника Доналда Трампа развила је низ опција за војну акцију у Венецуели, укључујући директне нападе на војне јединице које штите председника Николаса Мадура и преузимање контроле над нафтним пољима, преноси CBS News, позивајући се на неименоване америчке званичнике.
Председник Трамп још увек није донео коначну одлуку о даљем односу САД према Венецуели, али извори наводе да разматра операције које би могле да угрожe америчке трупе или се претворe у неуспех.
Међутим, многи високи саветници председника Трампа инсистирају на једној од најагресивнијих опција – свргавање Николаса Мадура са власти.
Трампови помоћници затражили су од Министарства правде САД додатне смернице које би могле да обезбеде правну основу за било какву војну акцију, поред текуће кампање напада на бродове у Карипском мору за које администрација тврди да тргују наркотицима.
Иако су смернице још у фази израде, неки званичници очекују да ће у њима бити наведено да су Мадуро и његови највиши безбедносни званичници централне личности у „Картелу де лос Солес“, који је администрација у Вашингтону означила као наркоторористичку групу.
На питање CBS News да ли САД иду у рат са Венецуелом, Трамп је у недељу рекао:
„Сумњам. Не мислим тако, али према нама су се понашали веома лоше, не само по питању дроге.“
Трамп је такође поновио тврдњу да је Мадуро отворио своје затворе и психијатријске установе и послао чланове банде Tren de Aragua у САД.
На питање да ли су Мадуру „одбројани дани“ као председнику Венецуеле, Трамп је одговорио:
„Мислим да јесу.“