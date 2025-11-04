few clouds
ЕЛЕМИРАЦ ОСУЂЕН НА 13 ГОДИНА ЗАТВОРА Робија због силовања, насиља у породици и других кривичних дела

04.11.2025. 11:13 11:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Tanjug/MUP, ilustracija

Елемирац Ж. Е. правоснажно је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 13 година због неколико кривичних дела, потврђено је у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.

Кривични поступак, који је вођен на основу оптужнице овог тужилаштва, подигнуте 14. јула прошле године, правоснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду.

Окривљеном Ж. Е. на терет су се стављали кривично дело силовање, на штету оштећене Л. Q, два кривична дела насиље у породици, као и кривична дела ометање службеног лица у вршењу службене дужности и фалсификовање исправе.

Првостепеном пресудом, коју је претходно донео Виши суд у Зрењанину, окривљени је за наведена кривична дела осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 11 година.

Међутим, новосадски Апелациони суд је усвојио жалбу Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину, изјављену због одлуке о кривичној санкцији, те Ж. Е. осудио на јединствену затворску казну у трајању од 13 година. 

С друге стране, жалба браниоца окривљеног, изјављена по свим жалбеним основима, одбијена је као неоснована.

затвор пресуда силовање
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
