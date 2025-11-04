ЕЛЕМИРАЦ ОСУЂЕН НА 13 ГОДИНА ЗАТВОРА Робија због силовања, насиља у породици и других кривичних дела
Елемирац Ж. Е. правоснажно је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 13 година због неколико кривичних дела, потврђено је у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину.
Кривични поступак, који је вођен на основу оптужнице овог тужилаштва, подигнуте 14. јула прошле године, правоснажно је окончан пресудом Апелационог суда у Новом Саду.
Окривљеном Ж. Е. на терет су се стављали кривично дело силовање, на штету оштећене Л. Q, два кривична дела насиље у породици, као и кривична дела ометање службеног лица у вршењу службене дужности и фалсификовање исправе.
Првостепеном пресудом, коју је претходно донео Виши суд у Зрењанину, окривљени је за наведена кривична дела осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 11 година.
Међутим, новосадски Апелациони суд је усвојио жалбу Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину, изјављену због одлуке о кривичној санкцији, те Ж. Е. осудио на јединствену затворску казну у трајању од 13 година.
С друге стране, жалба браниоца окривљеног, изјављена по свим жалбеним основима, одбијена је као неоснована.