НИКАДА НЕЋЕМО ОДУСТАТИ ОД БОРБЕ ЗА ИСТИНУ И ПРАВДУ Вучевић обишао Угљешу Мрдића и ветеране који штрајкују глађу "Одговараће сви који су криви, важно је да сачувамо здравље, разум и веру"
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић обишао је јутрос народног посланика Угљешу Мрдића, који већ пети дан штрајкује глађу испред Народне скупштине.
Вучевић је истакао да је разговарао и са Угљешом и са ветеранима и замолио их да прекину штрајк глађу.
-То није политички чин, већ је људски вапај за правдом. Ми никада нећемо одустати од борбе за истину и правду. До краја ћемо истерати на чистац истину! Знаће се ко је и за шта одговоран приликом пада надстрешнице у Новом Саду, трагедије која је однела 16 живота. Одговараће сви који су криви. Као што морају да одговарају и сви они који су вршили насиље претходних 12 месеци широм Србије. Али за то нисмо надлежни ни Угљеша, ни ја, већ институције које морају да раде свој посао. Важно је да сачувамо здравље, разум и веру у правду - рекао је Вучевић.