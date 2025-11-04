РАЗБИЈЕН ЛАНАЦ ПОДВОЂЕЊА И СЕКСУАЛНОГ ИСКОРИШЋАВАЊА
ДЕВОЈЧИЦЕ ПРИМОРАВАНЕ НА ПРОСТИТУЦИЈУ Подводили их полицајци ПРЕЋЕНО ИМ МАЛОЛЕТНИЧКИМ ЗАТВОРОМ АКО НЕ ПРИСТАНУ
Две малолетнице из Тузле су завршиле као жртве проституције, а цео случај полиција је открила крајем јула ове године, док је у августу уследило саслушање 15-годишњакиња.
Klix је објавио детаље из исказа жртава, а њихова тачност је потврђена и кроз вештачења електронских уређаја.
Припадници Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона разбили су организовани ланац подвођења и сексуалног искоришћавања две малолетнице, рођене 2009. године, а које су између осталог боравиле и у прихватилишту Дома за децу без родитељског старања у Тузли.
У акцији је ухапшено укупно осам особа, од којих су четири полицијска службеника, као и један универзитетски професор. Како пише Klix, реч је о инспектору ПУ Калесија Б. К., начелнику Одељења криминалистичке полиције ПУ Живинице М. Х. и полицајцима из Живиница Ј. М. и Џ. П.
Такође, ухапшени су и бивши државни заступник и универзитетски професор З. Ј., као и С. Ш. и Н. А.. Према детаљима из истраге до којих је дошао Klix.ba, наводи се мрежа локалних моћника, полицајаца, угоститеља и привредника који су, према исказима жртава, учествовали у трговини људима, злостављању и коруптивној заштити починилаца.
Полицајац "узимао провизију"
Према исказима жртава, на самом врху се налазио Б. К., који им је уговарао клијенте за сексуалне односе, а цене су се кретале углавном од 150 до 500 КМ, док је он узимао "провизију" од 50 до 100 КМ.
Малолетнице су у исказима полицији навеле имена особа које су биле укључене у мрежу. Међу њима су З. Ј., М. Х., Ј. М. и Џ. П., који су знали на нису пунолетне. Описале су ко их је "штитио од полиције", возио до апартмана и договарао муштерије, давао дрогу и поклонио аутомобил. Тврде да су у апартмане долазили и други полицајци и познате особе из локалне заједнице.
Малолетнице су у више наврата изјавиле и да су биле застрашиване те да ће "завршити у малолетничком затвору", посебно ако не буду слушале Б. К., који се хвалио да "има своје људе у полицији".
Према детаљима које Klix.ba открива из истраге, прва малолетна жртва полицији је у августу испричала да је након бега из прихватилишта дома у Тузли, као 14-годишњакиња, упознала Б. К., који јој се представио као власник два кафића у Калесији, али и као полицијски инспектор.
"Тражио је да се изазовно облачимо"
Она је навела да је њој и њеној пријатељици, иако је знао да су малолетне, прво понудио посао у кафићу и смештај у стану у Калесији, али да је убрзо почео да тражи да се изазовно облаче и седе са гостима.
Она тврди да им је Б. К. рекао и да морају имати интимне односе са гостима који то буду тражили, али "да прво морају добити потврду од њега". Такође, жртва је навела да су муштерије за сексуалне услуге првобитно плаћале између 150 и 200 КМ, а на основу "тарифе" коју је управо Б. К. успоставио.
Према сведочењу, Б. К. је себи узимао 50 КМ, док је остатак припадао жртви. На основу исказа, прва жртва је имала кориснике сексуалних услуга скоро свакодневно, а дневно су била у питању максимално три клијента. Према њеном признању, сексуални однос са Б. К. је имала још првога дана када га је упознала.
Казала је да ју је Б. К. у кафићу упознао и са З. Ј., представљајући га као адвоката и власника фирме, а који јој може дати много новца. Управо према исказу жртве, први сексуални однос са З. Ј. је имала у једном приватном апартману у Живиницама, у који је аутомобилом марке BMW X6 довезао Б. К.
Као накнаду за услугу, жртва је од З. Ј. добила 500 КМ, од чега је 100 марака дала Б. К. Након тога, према наводима жртве, још неколико пута је имала сексуалне односе са З. Ј. и то у споменутом стану у Калесији, а он је на то пристајао иако је знао да је малолетна. За то јој је, како је тврдила, плаћао од 200 до 300 КМ, од чега је Б. К. давала по 50 КМ.
"Ауди А3" на поклон
Жртва је навела и да јој је З. Ј. купио и поклонио аутомобил Ауди А3, а уз то је додатно потврдила и да је њу и њену пријатељицу Б. К. упознао са више мушких особа, између осталог и са својим колегама, полицијским службеницима, са којима су имале сексуалне односе за новац.
Између осталог, у сведочењу је жртва казала да је Б. К. упознао и са М. Х., којег је представио као главног инспектора у Живиницама, наводећи да је са њим четири пута имала сексуални однос те да јој је плаћао 150 КМ, од чега је Б. К. давала по 50 КМ.
Жртва је навела и да је односе са њим имала у приватном апартману у Живиницама, у који је М. Х. долазио полицијским аутомобилима марке Шкода у белој и плавој боји, као и да су боравили у једној познатој дискотеци у Сребренику.
Жртва је даље казала да је у кафићу у Калесији упознала и полицајца из Тузле Џ. П., са којим није имала сексуални однос, иако јој је он нудио 100 КМ, али да је на то пристала њена пријатељица.
Полицајац из Тузле "увезивао муштерије"
Такође, навела је и да ју је Б. К. даље "увезао" са полицајцем Ј. М., са којим је имала односе у једном од апартмана у Живиницама, али да од њега није узимала новац јер је њу и пријатељицу "чувао од полиције", возао и налазио муштерије, али их и штитио чувао од муштерија да их неко не "дира", а да је са њим заједно био и полицајац којем не зна име.
Казала је и да је њу и њену пријатељицу Ј. М. упознао и са другим полицајцима који су их штитили и "сређивали муштерије", њих оквирно десет, од којих је наплаћивала од 150 до 200 КМ, а Ј. М. или његовом колеги је од тога давала 50 или 100 КМ.
Нуђење дроге и претње затвором
Друга жртва, у свом исказу је навела да је њој и њеној пријатељици, након бекства из прихватилишта Дома за децу без родитељског старања у Тузли посао у кафићу понудио конобар, извесни Ш., који их је потом упознао са Б. К.
Недуго након тога, како је казала, првобитно је њена пријатељица, а онда и она, имала сексуални однос са Б. К., који јој је нудио и дрогу. Навела је и да је њој и њеној пријатељици претио малолетничким затвором и људима који ће их тамо сместити, уколико не буду имале сексуалне односе са муштеријама које им је он уговарао.
Навела је и да је у односе ступала са муштеријама које јој је Б. К. налазио, по цени од 300 до 500 КМ, а да је пола износа њему давала. Осим у апартману у Калесији, према наводима жртве, односе је имала и у апартману који се налази у близини бензинске пумпе на путу према Зворнику, а на локацију ју је управо Б. К. одвозио аутомобилом BMW X6 црне боје.
Даље је навела да је Б. К. уговарао и муштерије које су власници, односно газде фирми, а да су биле и особе из иностранства и његови рођаци. Потврдила је и наводе првобитне жртве, односно своје пријатељице, да их је Б. К. упознао са М. Х., према којем су "морале бити добре, јер ће им добро плаћати и набацивати друге колеге".
Ословљавајући их именима, жртва је казала да је сексуалне односе с М. Х. имала у апартману у Калесији и у апартману у Живиницама те да јој је платио. Казала је и да ју је Б. К. довозио до апартмана где би она изнајмила апартман, раднику на бензинској пумпи би дала своју личну карту, он би је уписао, Б. К. би јој дао новац за апартман, а затим би дошао М. Х. у апартман број 11.
Такође је рекла и да је у апартмане долазила и са пријатељицом, која је ту имала сексуалне односе са колегом М. Х., у једној соби, док је она са М. Х. била у другој. Рекла је и да ју је М. Х. упознао са Ј. М., полицајацем из Живиница те да јој је рекао да ће он штитити њу и пријатељицу. Додала је да су имале однос са Ј. М., а да је о свему био упознат Б. К. јер, како је рекла, он, М. Х. и Ј. М. су се пред њима договарали.
Према њеној изјави, Ј. М. јој је такође налазио муштерије, своје колеге из Живиница те да је са њима била у апартманима, да ју је он довозио ту или би та муштерија долазила по њу, али и да је Ј. М. чекао у кафићу, а након што заврши са муштеријом, пола износа од 300 или 400 КМ би давала њему.
Казала је и да је односе имала са З. Ј., за којег је рекла да је адвокат из Живиница, нагласивши да су обе са њим биле интимне те да је плаћао 700 или 800 КМ, а да је пола од тог износа давала Б. К. Рекла је да се то догађало у апартману у Вишћи, а да је З. Ј. поклонио њеној пријатељици ауто "ауди" црне боје.
Малолетне возиле ауто, полиција их пуштала након позива
Навела је и да су се њих две возиле у том ауту и да су када их заустави полиција звале Б. К., М. Х. или Ј. М., након чега их је полиција пуштала. Даље је казала да је њеној пријатељици Б. К. давао дрогу спеед, а да јој је то набављао извесни Т., односно особа имена С., који је власник продавнице у Живиницама.
Казала је и да је управо у тој продавници спавала скупа с пријатељицом, да су имале сексуалне односе са истим више пута и да им је за то плаћао 150 до 250 КМ. Казала је и да им је извесни Т. договарао друге муштерије, нагласивши да је међу њима био и полицајац из Тузле Џ. П., са којим су се састајале у собама "Дискреција".
Иначе, тачност исказа малолетница истражитељи су утврдили вештачењем, односно анализом њихових мобилних телефона. Анализом садржаја утврђено је да се налазе меморисани бројеви телефона Б. К., Н. А., конобара Ш, Џ. П. као и Т. У листама позива су евидентирани бројеви споменутих особа.
Такође, пронађени су и одређени сцреенсхоти који потврђују наводе из сведочења жртава, као и поједине фотографије које би се могле довести у везу са исказима. Такође, у мобилним телефонима истражитељи су пронашли и видео садржаје, гласовне поруке, фотографије и Viber и WhatsApp комуникације.