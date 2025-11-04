80 ОДСТО ЉУДИ НА ОДВИКАВАЊУ СУ МУШКАРЦИ
КОЦКАРСКА СТАТИСТИКА У СРБИЈИ, НА ОДВИКАВАЊЕ СЕ ГОДИШЊЕ ПРИЈАВИ НЕШТО ВИШЕ ОД 1000 ОСОБА! Онлајн казина и крипто коцкарнице најопаснији за малолетнике
Нелегална крипто-казина и кладионице, а не легални приређивачи, генеришу случајеве малолетничког коцкања
За разлику од многих нагађања, подаци релевантни здравствених институција у Србији показују да се број лица које се месечно обрати за помоћ због болести зависности од игара на срећу креће између између 170 до 220 особа.
На годишњем нивоу, реч је о бројки од око 1.150 особа а од чега највећи број чине мушкараци - 80% свих лица која се јаве на лечење. Када се ова бројка упореди са читавом пунолетном популацијом Србије, добијемо удео од 0.02%, што је вишеструко мање од европског просека од око 1.5% становништва.
Истраживање организације "Солидарност за децу" на узорку од 1.100 испитаника представља још једно недавно организовано релевантно испитивање на ову релевантну друштвену тему. Оно је показало да тек 0,6% малолетника имало или је има прилику да учествује у играма на срећу.
Тема овог истраживања било је учествовање малолетника (од 13 до 17 година) у играма на срећу. Прикупљање података је вршено интервјуисањем деце и њихових родитеља телефонским путем, уз одобрење родитеља и пуну заштиту идентитета испитаника, с обзиром на то да је реч о најосетљивијем делу популације.
- Постојао је вишегодишњи, готово неометани, раст нерегулисаних и нелегалних платформи, нарочито криптоказина и криптокладионица. Такви нелиценцирани сајтови у потпуности функционишу мимо закона, представљају реалан извор ризика и генератор нових случајева зависности, посебно међу младима - указују из Удружења "Солидарност за децу"
Имајући у виду нове законске одредбе које прописују да је за online клађење законом прописан и јасно успостављен систем регистрације и верификације играча долазимо до закључка да се легални приређивачи придржавају не само законских обавеза, већ и високих, самонаметнутих стандарда заштите играча – самоискључење, тестирање на ране симптоме појаве болести зависности итд.
Удружење приређивача игара на срећу Србије (УПИС) и пројекат превенције "Могуће је прекинути" не само да је пример најбоље праксе у овој области, већ је постао и законска обавеза за све приређиваче, што је допринело подизању свести о ризицима од болести зависности од игара на срећу.
Додајмо томе и вишедеценијску праксу компанија чланица о нултој толеранцији за икакав контакт и улаз малолтених лица у објекте у којима се приређују игре на срећу, као и информативно – едукативни материјали који се у истим налазе