ВУЧИЋ ПИТА „ЉУДЕ ИЗ АМЕРИЧКЕ АМБАСАДЕ“: Кажите зашто држите нека лица на контакту ШТО ДРЖИТЕ ЉУДЕ ИЗ ШКОЛА И СПРОВОДИТЕ ГЕНОЦИД НАД НАШОМ ДЕЦОМ
БЕОГРАД: Председник Александар Вучић рекао је вечерас да има питање за људе из америчке амбасаде у Београду зашто држе на контакту поједине особе и говоре им када да праве блокаде, организују демонстрације, прекиде наставе, штајк глађу.
"Што држите на контакту нека лица и говорите им како да нанесу ударац држави Србији, кад да штрајкују глађу, када да ураде нешто друго? Што их држите на контакту? Овде је реч о људима из највеће амбасаде у Београду, а то је америчка амбасада", навео је Вучић гостујући у емисији "Ћирилица" на ТВ Прва.
Рекао је да су они организовали и прекиде наставе по школама.
"Што сте држали све људе из школа када је требало спроводити бојкот и геноцид? Метафорички говорећи, геноцид над нашом децом, геноцид у знању. Видели сте када питају мајке у Гази шта им је највећи проблем. Није им највећи проблем то што им супрузи или родитељи се муче и страдају него то што им деца не иду у школу. Што сте то радили и у Десетој београдској и у неким другим школама? Што сте ви утицали на доношење таквих одлука? Баш из таквих амбасада. Што сте то радили?", упитао је Вучић.
Додао је да нема проблем отворено да именује о којој је амбасади реч.
"А доћи ће време када ћу много тога да говорим. И за амбасаде за које не очекујете да говорим. И за неке пријатељске амбасаде", рекао је Вучић.
На питање да ли би се све променило када би Србија увела санкције Русији, Вучић је рекао да је компликованије од тога.
"Свакако бих постао одмах један од најдемократских лидера на свету. Без икакве сумње, постао бих звезда. Најважније је увести санкције Русији. И ако бих то урадио, постао бих одмах највећи демократски лидер. Додуше, за три месеца бих они наставили да траже независно Косово. После тога би наставили да траже друге ствари, али бар три месеца бих био човек који је најевропљанин и најграђанин света", навео је Вучић.
Додао је да би он, уместо безуспешних покушаја блокадера да добију Нобелову награду и Сахаров награду, бар добио Сахаров награду.
"Дачића (Ивицу, министра унутрашњих послова) бих кандидовао за Нобелову награду. Њему је због оних милион евра увек било стало, пошто је ваљда толика награда када добијеш Нобела и то је то", рекао је Вучић уз опаску да је Дачић талентован за власт.
На питање да ли се плаши издаје у сопственој странци, Вучић је одговорио да се снага СНС огледа у томе што нико није издао ни странку, ни идеју.
"Ми смо научили на тешке дане у опозицији, 18, 19 година ја имам сараднике који су били у опозицији, који знају за најгора времена, када није постојао ниједан медиј у коме сте могли да се појавите у ери Ђиласове и доминације Демократске странке. Знамо ми за та времена, научили смо и зато нисте могли да видите никога да је издао ни странку, ни идеју у претходних годину дана", рекао је Вучић.