НЕСВАКИДАШЊЕ ЗАДУШНИЦЕ...

ЗА НЕВЕРИЦУ Лажни поп певао на гробљу у Скопљу ИСПРАЋАО ДУШЕ ПРЕМИНУЛИХ ПА УХАПШЕН

03.11.2025. 22:44 22:46
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
groblje
Фото: Pexels

На гробљу у општини Ђорче Петров у Скопљу, у суботу на задушнице, лице Б. П. се представљало као поп и певало за душе преминулих.

Инцидент је потврдила и МУП. 

Када је полиција стигла, неколико полицајаца је привело Б. П., док су посетиоци гробља остали збуњени, преноси Скопје1.мк. 

Из МУП-а наводе да се случај разјашњава: 

"Дана 01.11.2025. на гробљу у Ђорче Петров у Скопљу, поступајући по претходној пријави, од стране полицијских службеника Одељења за криминал Ђорче Петров легитимисано је лице Б.П., које је вршило верске активности. Предузимају се мере за разјашњење случаја", наводи МУП, преноси Скопје1.мк. 

(Telegraf.rs)

 

Вести Регион
