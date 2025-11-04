clear sky
10°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕДСЕДНИК ДЕМАНТОВАО МЕДИЈЕ...

СКУП У НОВОМ САДУ НИЈЕ ОТКАЗАН Вучић најавио долазак по позиву у српску Атину 11, 15. или 16. новембра “СУТРА У БЕОГРАДУ, ВЕРОВАТНО, САМО ДОЧЕК СРБА СА КИМ“

04.11.2025. 18:12 18:15
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
d
Фото: Танјуг видео

Председник Александар Вучић изјавио је да није отказан планирани скуп грађана у Новом Саду, како су пренели поједини медији и најавио да ће тај скуп вероватно бити одржан 11, 15. или 16. новембра, као и да је позван само на тај скуп, а да ће сутра у Пионирском парку вероватно бити дочекани Срби са КиМ који су кренули пешице.

Вучић је тако одговорио на питање новинара у Бриселу да прокоментарише те наводе медије као и да ће уместо тог скупа у Новом Саду бити одржан сутра у 17 часова "некакав скуп у организацији СНС" испред Скупштине Србије.

"Ја само знам за скуп у Новом Саду. Мислим да размишљају да ли да буде 11. или 15. или 16. новембра, та три датума су у оптицају. Једини скуп на који су ме позвали је тај у Новом Саду. Једини скуп за који знам. А ово (сутра) може да буде, али нисам сигуран, немојте ме држати за реч, обавестили би ме да је неки велики скуп, али претпостављам да је то само да хоће људи у Пионирском парку да приреде дочек за Србе са Косова и Метохије. Ништа посебно, ништа више. Нити је реч о великом скупу, нити било шта друго", рекао је Вучић новинарима у Бриселу где је учествовао на Самиту о проширењу ЕУ.

Додао је се спрема за тај скуп у Новом Саду.

Александар Вучић Нови сад
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај