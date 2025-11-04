ПРЕДСЕДНИК ДЕМАНТОВАО МЕДИЈЕ...
СКУП У НОВОМ САДУ НИЈЕ ОТКАЗАН Вучић најавио долазак по позиву у српску Атину 11, 15. или 16. новембра “СУТРА У БЕОГРАДУ, ВЕРОВАТНО, САМО ДОЧЕК СРБА СА КИМ“
Председник Александар Вучић изјавио је да није отказан планирани скуп грађана у Новом Саду, како су пренели поједини медији и најавио да ће тај скуп вероватно бити одржан 11, 15. или 16. новембра, као и да је позван само на тај скуп, а да ће сутра у Пионирском парку вероватно бити дочекани Срби са КиМ који су кренули пешице.
Вучић је тако одговорио на питање новинара у Бриселу да прокоментарише те наводе медије као и да ће уместо тог скупа у Новом Саду бити одржан сутра у 17 часова "некакав скуп у организацији СНС" испред Скупштине Србије.
"Ја само знам за скуп у Новом Саду. Мислим да размишљају да ли да буде 11. или 15. или 16. новембра, та три датума су у оптицају. Једини скуп на који су ме позвали је тај у Новом Саду. Једини скуп за који знам. А ово (сутра) може да буде, али нисам сигуран, немојте ме држати за реч, обавестили би ме да је неки велики скуп, али претпостављам да је то само да хоће људи у Пионирском парку да приреде дочек за Србе са Косова и Метохије. Ништа посебно, ништа више. Нити је реч о великом скупу, нити било шта друго", рекао је Вучић новинарима у Бриселу где је учествовао на Самиту о проширењу ЕУ.
Додао је се спрема за тај скуп у Новом Саду.