КАМИОНИ У ПРОБЛЕМУ НА ПРЕЛАЗИМА Теретњаци чекају баш дуго, АЛИ НА СРЕМСКОЈ РАЧИ ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ

04.11.2025. 18:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Фото: Дневник (С. Шушњевић), илустрација

БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у  17.15 часова теретна возила на излазу из земље чекају и до шест сати, а најдуже се чека на прелазу батровци - до 360 минута, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије.

На прелазима Шид и Келебија чека се по 300 минута, на прелазу Хоргош 180, на Бездану 120, а на прелазу Сремска Рача 60 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.

