КАМИОНИ У ПРОБЛЕМУ НА ПРЕЛАЗИМА Теретњаци чекају баш дуго, АЛИ НА СРЕМСКОЈ РАЧИ ЈЕ ДРУГАЧИЈЕ
04.11.2025. 18:13 18:14
БЕОГРАД: Према информацијама Управе граничне Полиције добијеним у 17.15 часова теретна возила на излазу из земље чекају и до шест сати, а најдуже се чека на прелазу батровци - до 360 минута, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије.
На прелазима Шид и Келебија чека се по 300 минута, на прелазу Хоргош 180, на Бездану 120, а на прелазу Сремска Рача 60 минута.
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.