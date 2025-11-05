clear sky
„ВИКТОР, МОЈ ПРИЈАТЕЉ“ Трамп открио шта му је Орбан тражио иза затворених врата

05.11.2025. 13:24 13:52
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

БУДИМПЕШТА: Мађарска тежи да се састанак између председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа и мађарског премијера Виктора Орбана заврши договором о пакету економских и енергетских мера, изјавио је данас мађарски министар спољних послова Петер Сијарто.

Орбан је раније изјавио да се нада да ће на њиховом састанку, заказаном за петак у Вашингтону, убедити Трампа да Мађарска треба да буде изузета из америчких санкција на руску нафту, преноси Ројтерс.

Трамп је изјавио 31. октобра да је Орбан затражио од САД изузеће од санкција због куповине руске нафте, али да САД то нису одобриле.

"Тражио је изузеће. Нисмо му га одобрили, али јесте, да, Виктор, мој пријатељ, тражио је изузеће", рекао је Трамп новинарима.

