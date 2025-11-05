clear sky
СКАНДАЛ У ПАРИЗУ! Протести испред Шеин продавнице, бурне реакције због спорних производа

05.11.2025. 14:42 15:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Шеин
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

ПАРИЗ: Испред зграде где је требало да буде отворена прва стална продавница кинеске компаније Шеин у Паризу данас су се окупили демонстранти који протестују због сексуалних лутака са ликом налик дечјем, које су се на продају нудиле на веб сајту те компаније.

Истовремено се и десетине купаца поређало испред те продавнице француског ланца робних кућа БХВ у којој ће бити Шеинова радња, чији су запослени делили пецива људима у реду, пренео је Ројтерс.

Власник робне куће БХВ, компанија Societe des Grands Magasins (СГМ), недавно је затражио од кинеског гиганта брзе моде концесије за отварање продавница у нади да ће то привући млађу клијентелу у борби за профит.

Шеин
Фото: Tanjug/Dimitar Dilkoff, Pool via AP

Поред тога и пет других регионалних робних кућа СГМ-а биће домаћини Шеиновим продавницама.

Међутим, план је наишао на критике француских политичара и трговаца, који сматрају да Шеинов јефтин пословни модел има неправедну предност у односу на конкуренцију. Додатно негодовање подстакла је поменута објава сексуалних лутака на сајту Шеина, након чега је у уторак кинеска компанија увела потпуну забрану у својој онлајн продавници и укинула категорију "производи за одрасле".

До тога је дошло и пошто је француски министар финансија Ролан Лескир запретио да ће забранити компанију у Француској уколико понови прекршај и објави оглас за продају секс-лутака с дечијим ликом.

Kинеска компанија је саопштила да је применила "строге санкције" према трговцима и појачала контроле проширењем црне листе кључних речи, како би спречила да трговци заобиђу правила, пренео је Ројтерс.

париз париз протести Француска
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
