Највише посетилаца из Новог Сада

„ДНЕВНИК” НАСТАВЉА ДА ОБАРА РЕКОРДЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА: У октобру НАШ ИНСТАГРАМ ПРЕГЛЕДАЛО ВИШЕ ОД 5 МИЛИОНА КОРИСНИКА! Хвала што нас пратите и читате

05.11.2025. 15:35
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
1
Фото: Canva / монтажа

„Дневников” налог на Инстаграму у октобру је забележио рекордан раст - наш садржај на овој друштвеној мрежи прегледан је више од 5 милиона пута, уз континуирано увећање броја пратилаца и интеракција са публиком.

У периоду од 1. до 31. октобра наш профил досегао је до 1,88 милиона корисника, а у истом периоду стекли смо и 1.133 нова пратиоца, па нас тренутно прати више од 18,5 хиљада људи.

1
Фото: Printscreen

Током октобра остварено је:

  • 19.125 лајкова
  • 1.201 коментар
  • 2.252 чувања објава
  • 9.155 дељења
1
Фото: Printscreen

Највише публике, традиционално, долази из Новог Сада (више од 20 одсто пратилаца), затим Београда (17,9 %) Ниша (2,4 %), Подгорице (1,7 %) и Скопља (1,6 %). 

Највећу пажњу на нашем Инстаграм профилу добиле су објаве које  су се тицале друштвено-политичке ситуације у земљи, културе и познатих личности. 

1
Фото: Printscreen

Посебно су били запажени видео снимак са пробијања тунелске цеви на Фрушкогорском коридору, вести о туристичкој понуди вожње хеликоптером између Новог Сада и Београда, обележавање годишњице СНС у Зрењанину, као и садржаји из области културе - промоција новог албума Наташе Беквалац и интервју са њом, као и ексклузивне информације које смо први открили о другој сезони серије „Црна свадба”.

Поверење које се гради сваког дана

Верујемо да ови резултати нису дошли случајно - они су плод преданог и тимског рада редакције, која свакодневно доноси проверене информације, са терена и из извора од поверења. Наша је мисија да останемо брзи, тачни и у служби јавности - како на сајту и у штампаном издању, тако и на друштвеним мрежама. Захвални смо свима који нас свакодневно читају, коментаришу, деле, шаљу утиске и учествују у креирању дигиталног садржаја. Позивамо вас да наставите да нас пратите на Инстаграму @dnevnik.rs, а слободно нам шаљите и своје видео-снимке и информације са места догађаја - радо ћемо их поделити са широм публиком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

Где нас још можете пратити

Осим на Инстаграму, Дневник је активан и на Facebook-у, ТикТок-у, X-у (бивши Твитер) и YouTube платформи - будите уз нас на свим платформама и сазнајте пре свих!

