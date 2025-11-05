„ДНЕВНИК” НАСТАВЉА ДА ОБАРА РЕКОРДЕ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА: У октобру НАШ ИНСТАГРАМ ПРЕГЛЕДАЛО ВИШЕ ОД 5 МИЛИОНА КОРИСНИКА! Хвала што нас пратите и читате

У периоду од 1. до 31. октобра наш профил досегао је до 1,88 милиона корисника, а у истом периоду стекли смо и 1.133 нова пратиоца, па нас тренутно прати више од 18,5 хиљада људи.

Фото: Printscreen

Током октобра остварено је:

19.125 лајкова

1.201 коментар

2.252 чувања објава

9.155 дељења

Фото: Printscreen

Највише публике, традиционално, долази из Новог Сада (више од 20 одсто пратилаца), затим Београда (17,9 %) Ниша (2,4 %), Подгорице (1,7 %) и Скопља (1,6 %).

Највећу пажњу на нашем Инстаграм профилу добиле су објаве које су се тицале друштвено-политичке ситуације у земљи, културе и познатих личности.

Фото: Printscreen

Посебно су били запажени видео снимак са пробијања тунелске цеви на Фрушкогорском коридору, вести о туристичкој понуди вожње хеликоптером између Новог Сада и Београда, обележавање годишњице СНС у Зрењанину, као и садржаји из области културе - промоција новог албума Наташе Беквалац и интервју са њом, као и ексклузивне информације које смо први открили о другој сезони серије „Црна свадба”.

