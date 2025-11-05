ОВА ПРИЧА ЛЕДИ КРВ У ЖИЛАМА
ТАЈНИ ОБРЕД СА ВОСКОМ ЗАПАЊИО СРБИЈУ! О овоме сви БРУЈЕ, а многи не знају шта се крије иза „ЦРНЕ РУЖЕ”: „ЦРНА СВАДБА” ПОНОВО ШОКИРАЛА СРБИЈУ, откривамо све о мрачном миту из нових епизода
Друга сезона серије „Црна свадба“ доноси нове слојеве искушења и открива нам народне митове и предања по којима је ова ТВ сага постала препознатљива.
Суботом и недељом од 21 час, ексклузивно на Суперстар ТВ каналу, многобројна публика има прилику да прати другу сезону „Црне свадбе“ која не доноси само наставак приче, већ нас суочава с многим питањима: колико смо далеко спремни да одемо у потрази за светлом.
У новим епизодама, испреплетене временске линије воде публику деценијама уназад, у корене зла чије последице и данас обликују судбине јунака. Док се стари митови сударају са модерним светом, рађа се легенда о Црној ружи - култу који се појављује кад вера ишчезне, а технологија постане нова религија.
У урбаним предањима легенда о Црној ружи није само прича са мрачних форума. То је симбол потпуног одрицања од светла, тренутак кад човек одбацује све - име, сећање и идентитет. Мит говори о тајном обреду са црним воском, огледалом и екраном који не приказује лице, већ сенку иза њега. Неки кажу да они који су јој се поклонили нестају без трага, да се враћају други, никада исти. Јер црна ружа не цвета у земљи, већ у човеку. А кад процвета - свет око њега увене.
Један од кључних ликова друге сезоне је свештеник Јован, којег тумачи глумац Златан Видовић, а који управо кроз мотив Црне руже преиспитује границе добра, зла и вере.
– Заиста, један од најбољих сценарија које сам прочитао у току своје каријере. Јако интригантно, јако кореспондира са данашњим временом. Мислим да је сценарио веома паметно написан, на више нивоа: од изградње ликова до изградње ситуација, околности. Тако да сам био веома срећан што су ме позвали да играм у овој серији. Веома озбиљна продукција, прије свега. Ауторски тим, колеге глумци – казао је Видовић. – Све се некако лепо сложило. Гледао сам прву сезону која ми је такође била веома добар репер шта ме очекује у другој. То је једна од заиста најбољих серија, слободно могу рећи, у последње време у нашој кинематографији. И мислим да гледаоце очекује једна заиста узбудљива и интригантна прича на више нивоа - од крими ноар жанра до борбе добра и зла.
Серију продукцијски потписују „TS Media” и „Firefly”. За режију је био задужен Немања Ћипранић, а сценарио Александар Радивојевић. Глумачку поставу чине: Уликс Фехмиу, Јелена Ђокић, Златан Видовић, Никола Којо, Борка Томовић, Иван Заблаћански, Дара Џокић, Предраг Бјелац, Ана Лечић, Соња Вукићевић, Андреј Јемцов, Иван Марковић, Драган Мићановић и многи други.