ЛОБАЊА СЕ ВРАТИЛА КУЋИ Немац после 60 година исправио несташлук из младости ЈОШ НИКОМ НИЈЕ ЈАСНО КАКО ЈУ ЈЕ „МАЗНУО” ИЗ БЕЧКЕ КАТЕДРАЛЕ
Један туриста из Немачке вратио је лобању коју је украо из Катедрале светог Стефана у Бечу пре шест деценија.
Он је узео лобању током туре са водичем по катакомбама испод аустријске катедрале. Иначе, подземни систем садржи остатке око 11.000 људи сахрањених током 18. века.
У пакету остављена и порука
Архивиста Катедрале светог Стефана Франц Цехетнер рекао је да су лобања и писмо послати у пакету, у којем је човек објаснио околности због чега се одлучио да после више од пола века врати украдено:
„Сада, на крају свог живота, желим да се помирим са собом”, стајало је у писму.
Цехетнер је изразио захвалност што је мушкарац вратио лобању.
„Пажљиво је чувао”
„Након што је разјаснио ситуацију, било је дирљиво да неко жели да исправи грешку младалачког несташлука”, рекао је он и додао:
„Пажљиво је чувао лобању све ове године, чак и ако то није било по правилима, али свакако је боље него да је бацио”.
Још није јасно како је туриста успео да непримећено узме лобању пре 60 година. Она је сада поновно смештена у катакомбама.