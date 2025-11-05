clear sky
15°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛОБАЊА СЕ ВРАТИЛА КУЋИ Немац после 60 година исправио несташлук из младости ЈОШ НИКОМ НИЈЕ ЈАСНО КАКО ЈУ ЈЕ „МАЗНУО” ИЗ БЕЧКЕ КАТЕДРАЛЕ

05.11.2025. 13:32 13:38
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
лобања
Фото: Pixabay

Један туриста из Немачке вратио је лобању коју је украо из Катедрале светог Стефана у Бечу пре шест деценија.

Он је узео лобању током туре са водичем по катакомбама испод аустријске катедрале. Иначе, подземни систем садржи остатке око 11.000 људи сахрањених током 18. века.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vanja Djogo (@djogovanja)

 

У пакету остављена и порука

Архивиста Катедрале светог Стефана Франц Цехетнер рекао је да су лобања и писмо послати у пакету, у којем је човек објаснио околности због чега се одлучио да после више од пола века врати украдено:

„Сада, на крају свог живота, желим да се помирим са собом”, стајало је у писму.

Цехетнер је изразио захвалност што је мушкарац вратио лобању.

 

 

„Пажљиво је чувао”

„Након што је разјаснио ситуацију, било је дирљиво да неко жели да исправи грешку младалачког несташлука”, рекао је он и додао:

„Пажљиво је чувао лобању све ове године, чак и ако то није било по правилима, али свакако је боље него да је бацио”.

Још није јасно како је туриста успео да непримећено узме лобању пре 60 година. Она је сада поновно смештена у катакомбама.

лобања катедрала крађа
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СТРАХ И НЕВЕРИЦА НА ГРАДИЛИШТУ У ДОБАНОВЦИМА Багериста копао хидрант, pа пронашао људску лобању без других остатака тела!
лобања

СТРАХ И НЕВЕРИЦА НА ГРАДИЛИШТУ У ДОБАНОВЦИМА Багериста копао хидрант, pа пронашао људску лобању без других остатака тела!

30.10.2025. 12:30 12:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ХОРОР У БЕОГРАДУ! ЉУДСКА ЛОБАЊА ПРОНАЂЕНА НАСРЕД УЛИЦЕ! Полиција изашла на терен, утврђује се о коме је реч!

ХОРОР У БЕОГРАДУ! ЉУДСКА ЛОБАЊА ПРОНАЂЕНА НАСРЕД УЛИЦЕ! Полиција изашла на терен, утврђује се о коме је реч!

13.08.2025. 16:08 16:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕУРОХИРУРГ ДОЗВОЛИО ДЕВОЈЧИЦИ (12) ДА ПРОБУШИ ЛОБАЊУ ПАЦИЈЕНТУ? Аустријска јавност згрожена – чека пресуду 10. децембра
операција

НЕУРОХИРУРГ ДОЗВОЛИО ДЕВОЈЧИЦИ (12) ДА ПРОБУШИ ЛОБАЊУ ПАЦИЈЕНТУ? Аустријска јавност згрожена – чека пресуду 10. децембра

16.10.2025. 14:11 14:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај