НЕУРОХИРУРГ ДОЗВОЛИО ДЕВОЈЧИЦИ (12) ДА ПРОБУШИ ЛОБАЊУ ПАЦИЈЕНТУ? Аустријска јавност згрожена – чека пресуду 10. децембра

16.10.2025. 14:11
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
операција
Фото: Pixabay

Почетком 2024, мушкарац који је задобио тешку повреду главе приликом рада у шуми, хитно је пребачен у Регионалну болницу у Грацу.

Лекари су интервенисали како би му спасли живот и на крају је све успешно изведено. Међутим, догађаји који су се, наводно, одиграли у операционој сали изазвали су шок јавности и – судски процес.

„То је била грешка”

Наиме, како је 14. октобра речено пред судом у Грацу, неурохирург који је тада био на специјализацији наводно је дозволио својој 12-годишњој ћерки да присуствује интервенцији.

Сведоци су испричали да је девојчица тог дана пратила мајку на посао, како би учила енглески језик. Када је чула за операцију, а пошто се интересовала за медицину, упитала је „може ли да присуствује”.

„То је свакако била грешка“, признала је мајка хирург.

операција
Фото: Pixabay

„Изненадило ме је то питање”

Пред судом се чуло да је пред крај операције девојчица упитала да ли „може да помогне”, преноси Unilad.

„Изненадило ме је то питање, али јој нисам забранио – што је била огромна грешка”, изјавио је 35-годишњи хирург, који је оптужен заједно са мајком.

Он је рекао да је дете „ставило руку на бушилицу или на његову руку”, али да је он у сваком тренутку имао „потпуну контролу над уређајем”.

poziv
Фото: Pixabay

„Глупи мајчински понос”

Мајка хирург је тада већ завршила свој део посла и била заузета телефонским разговорима о другим пацијентима. Тврдила је да није видела шта је њена ћерка заправо урадила.

Сведоци су изјавили да је после операције рекла колегиницама како је њена ћерка „управо избушила своју прву лобању”.

Она је одговорила да је то била изјава „из глупог мајчинског поноса” и да није мислила да је девојчица стварно учествовала у захвату.

pismo
Фото: Pexels

Анонимно писмо за начелника

Иако је операција успешно завршена, тужилаштво истиче да се ризици које „оваква радња носи” никако не смеју умањивати, као и да је поступак показао „запањујући недостатак поштовања према пацијенту”.

Двоје оптужених је негирало кривицу.

Иначе, бизарни случај је откривен након што је начелник одељења неурохирургије, професор Штефан Волфзбергер, примио анонимно писмо. После интерне истраге, оба лекара су изгубила посао.

Пресуда у овом веома осетљивом и необичном случају заказана је за 10. децембар, а аустријска јавност, као и стручна медицинска заједница, с великом пажњом прате развој ситуације.

