(ВИДЕО) ЈА САМ ПОНОСНИ ЧЛАН СНС И ТО ЈЕ МОЈЕ ЈЕДИНО ПОЛИТИЧКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ Министарка Месаровић одбрусила опозицији у скупштинској сали, па добила аплауз

16.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић истакла је данас на седници Скупштине Србије да спроводи искључиво политику Александра Вучића.

-Власт критикују они који су најодговорнији за пљачкашке приватизације, уништавање наше економије, останак без посла 550.000 грађана Србије, за то што су државни фондови и кредити били доступни само привилегованима и за финансирање тадашњих странака на власти. Увек ћу им одговарати јасно и аргументовано- рекла је Месаровић у новом видеу окаченом на Инстаграму.

Министарка је нагласила да грађани Србије не желе повратак у такву прошлост и да Србија иде напред предвођена председником Александром Вучићем, Владом Републике Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем.

-Одговорна и доследна политика посвећена једино и искључиво даљем напретку и развоју наше земље и бољем животу свих њених грађана је гарант будућности- закључила је.

