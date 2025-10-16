МАРИНИКА ПРИЗНАЛА- ДА НИЈЕ БИЛО КОБРИ У АВГУСТУ У НОВОМ САДУ, БИЛО БИ МРТВИХ! Председник напредњака открио: Хтели су да убију човека који је био на Кошарама! И нико није реаговао
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић нагласио је да је осморила припадника Кобри тешко повређена у нападу блокадера у Новом Саду.
-И Мариника је на крају сама рекла да није било реакције Кобри у августу, у Новом Саду би било мртвих. Нико из Новог Сада није ухапшен. Било је свега. Да није било Кобри, они би нас спалили. Пар момака и девојака храбрих је било који су пружили отпор хулиганима- рекао је за Информер Вучевић.
Он је нагласио да су Кобре, које има као штићена особа, поступиле тако да су пре свега штитиле нападаче.
-Били су смирени у том тренутку, у хаосу, да употребе оружје са пуцњем у ваздух. То је прибраност, јер ти момци воле Србију. То су људи који су обучени и спремни да бране отаџбину, а не да се боре по улицама. Ја се дивим тим момцима, осморица је тешко повређена. Да не кажем да су неки одбијали да пруже помоћ. Блокадери су зауставили и хитну помоћ да дође да помогне. Најтеже су повредили момка који је био снајпериста на Кошарама. И даље је на боловању. Човека који је преживео Кошаре. Шта радите, хоћете да убијете неког ко је био на Кошарама, на Булевару, у сред Србије? Није било пријатно, као да сте на фронту, мирис пиротехнике. Невероватно- речи су лидера СНС који је додао да то нико није осудио.
-Нисам чуо никога да је рекао једну реч. Нико од амбасадора није реаговао. Интересантно је да не реагују. А причају нам о људским правима. Дозвољено нас је убити и да се радујете још. Криви сте што сте у просторијама. Мирно руше просторије. Грађани су мирни. Иду на кућне адресе. То је једино било 1941. и 1945. године.
Боље разумем Вучића, породица плаћа цену
Вучевић је открио и да се његов старији син, Михаило, добро носи са притисцима и да је тврђи од њега.
-Мушки носи све нападе. Породица плаћа цену. Како је Вучићевој породици не смем да помислим. Свих ових 13 година. То ко није осетио, бар у малој мери, не може да разуме. Боље га разумем. Истовремено сам поносан што политика којој припадам никада није спроводила политику да некоме иде на куће и дира нечију породицу. Не знам ничије дете или супружника нити бих икоме нанео зло или пожелео лоше. Не бих позвао људе да идемо некоме на кућу, да чекамо децу испред школе- рекао је.
Лидер СНС нагласио је да неки родитељи подржавају децу у аутодеструкцији.
-Родитељи учествују у томе, као и део професора. Дрво срама, сећате се, да каже професоре који нису блокадери. Рушите ауторитете. Они нису слободоумни грађани. Ви то правите од ђака. Невероватне ствари- закључио је.