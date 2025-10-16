МЕДИЈИ: Опозиција као Алија Изетбеговић - Од измишљеног убиства дечака, до измишљене отмице студенткиње
Алија Изетбеговић је признао да је за независност жртвовао мир у БиХ и изазвао смрт више од 100.000 и рањавање више од 300.000 својих грађана, пише Србија данас.
Коловође блокадера и екстремни део опозиције су зарад рушења власти СНС и Александра Вучића спремни да жртвују мир у Србији.
Нема чега се од њих нисмо наслушали и нагледали у последњих годину дана.
Гледали смо како народна посланица Драгана Ракић, као да је са ума сишла, упорно покушава да отме штит и опрему збуњеном полицајцу, који избегава да поступи по правилу службе и млатне је палицом.
Посланици опозиције су неколико дана гуслали о томе да су батинаши СНС у Новом Саду претукли четворицу блокадера. Снимци надзорних камера и истрага су показали супротно: да су четворица блокадера, у тешко алкохолисаном стању, напала групу Рома и - извукла дебљи крај.
Негде тих дана блокадери и посланици опозиције су покушали да на силу уђу на седницу Скупштине града Београда и притом физички напали обезбеђење. Гађајући их кесама са фарбом.
Млаћење полиције моткама и каменицама, гађање полиције киселином и лупање просторија СНС су постали свакодневна слика са “ненасилних” протеста.
Како даље пише Србија данас, гледали смо како полиција народној посланици Ивани Роквић, када је кренула да се “разјасни” са студентима у Пионирском парку, у торби проналази - скалпел.
Затим је јавност узнемирена једном у низу већ легендарних лажи Маринике Тепић да је полиција запленила пакете дроге са сликом председника Србије. На слици је био председник Колумбије.
Следећа лаж је била вест да су присталице власти у Ваљеву претукле блокадера, младића од 16 година, који је убрзо преминуо. Све је измишљено: и младић, и батине и смрт.
У Скупштини Србије смо гледали како посланици опозиције, као некрштени, дувају у пиштаљке, колеге из владајућих странака и полицајце из парламентарног обезбеђења гађају флашама и топовским ударима, на њих бацају сузавац, прскају их средствима за омамљивање и апаратима за гашење пожара. Као у хорор филму.
Мислио сам да од тога не може горе и ниже. И преварио се.
Пре три дана, на седници парламента, Борко Стефановић је посланицима и јавности драматично саопштио “страшну вест” да је полиција привела и у подруму полицијске станице тукла студенткињу Пољопривредног факултета, а након пуштања на слободу поново је киднаповала на улици, набила јој кесу на главу, поново је привела и поново тукла.
Уследила је дводневна кампања лажи о “Вучићевим ескадронима смрти”, у којој су посланици опозиције хистерично тражили главу председника републике и његових сарадника.
На крају се показало да је и то измишљено. Нити је приведена, нити је киднапована, нити је тучена. Што су потврдиле и она и полиција.
И шта? Ништа. Неко из опозиције се извинио јавности? Нико. Због драматичног узнемиравања јавности, тужилаштво покренуло истрагу? Таман посла.
Тешко се отети утиску да део опозиције жели сукобе и жртве. По било коју цену.
И забринут питам себе и све нас: шта је следеће? Која лаж? Који скандал? Шта ће све измислити и учинити да би уочи 1. новембра посејали што више семена смутње и мржње и тако што више људи привукли у Нови Сад, на још један покушај насилне смене власти.
На крају да подсетим на масакре у улици Васе Мискина и пијацу Маркале у Сарајеву и масакр у Рачку, на Косову и Метохији. И на оно што се догађало после тога. Надам се да ником добронамерном и забринутом за мир у Србији не треба објашњавати због чега.