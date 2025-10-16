НОМУС У ЗНАКУ ДВА ЈУБИЛЕЈА Новосадске музичке свечаности отворене концертом ВОЈВОЂАНСКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА Честитке упутила чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић
Чланица Градског већа за културу Маја Черемиџић Шаиновић присуствовала је свечаном отварању фестивала Новосадске музичке свечаности – НОМУС, који ове године обележава два значајна јубилеја: 50 година од оснивања и 45. издање Фестивала.
Манифестација ће трајати од 16. до 25. октобра, a отворенa je концертом Војвођанског симфонијског оркестра у Новосадској синагоги, под диригентском управом Александра Марковића и уз солисту, пијанисту Андреја Гугњина.
Честитам Музичкој омладини Новог Сада овај велики јубилеј. НОМУС је препознатљив симбол културног живота Новог Сада и поносни смо на све што је ова манифестација постигла током пет деценија. Град ће наставити да подржава овакав квалитет и посвећеност уметности – поручила је Черемиџић Шаиновић.
Фестивал је основан 1975. године на иницијативу Антона Еберста. Од 2002. године отвара га Војвођански симфонијски оркестар, чиме је успостављена важна традиција. Поводом јубилеја, приређене су изложбе архивских постера и фотографија које осветљавају визуелну и програмску историју фестивала.
Детаљан програм доступан је на: www.muzickaomladina.org