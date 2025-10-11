СВЕТСКЕ ЗВЕЗДЕ У СРЦУ НОВОГ САДА СА РАМБОМ АМАДЕУСОМ У НАРАТОРСКОЈ ПОДРШЦИ Шта не смете пропустити на НОМУС-у
Најзначајнији фестивал уметничке музике на овим просторима – Новосадске музичке свечаности, који ове године слави пола века постојања, биће у организацији Музичке омладине Новог Сада одржан од 16. до 23. октобра.
Својој верној публици понудиће осам концерата врхунских уметника, трудећи се да обележи и свој јубилеј, одржи традицију и сачува свој велики углед, упркос недостатку подршке Министарства културе Србије. Но, фестивал се и даље одржава уз генерално покровитељство Града Новог Сада и подршку Покрајинског секретаријата за културу, информисање и односе с верским заједницама.
– Номус већ пет деценија, верујемо, и овогодишњим концептом доказује да је потребан Новом Саду, граду у ком је музика и те како жива и вредна, а његова историја, обичаји и менталитет тако богати. Најзад, и у овим бременитим временима, желимо и верујемо да ће новосадска Синагога и Галерија Матице српске бити најлепши и најприкладнији амбијенти за сусрет с нашим и иностраним уметницима – напоменула је на јучерашњој конференцији за новинаре уметничка директорка фестивала Марија Адамов. – Пет деценија опстанка, верујемо и даљег сталног развоја, квалитативних осцилација и успона, те великог ангажмана не само вредних организатора, већ и осталих културних посленика и, радујемо се, бројних младих сарадника који су га заволели, прихватили и здушно помагали, обележавали су досадашње фестивале, а убеђена сам, осветлиће и овогодишњи јубилеј.
Представљајући програм, који је, по њеним речима, резултат промишљеног рада ауторског тима, али и актуелних околности живљења, подршке надлежних, Марија Адамов је најавила да ћемо се и овог октобра срести са неким од најугледнијих светских и наших уметника, међу којима су поновни сусрети са некима од њих, а „сви изабрани ће нас провести кроз различите музичке епохе и стилове”, било да се ради о чак четири симфонијска концерта, или о реситалу.
Номус ће свечано бити отворен концертом Војвођанског симфонијског оркестра, под диригентским вођством Александра Марковића, 16. октобра у Синагоги. На програму ће бити „Фантастична симфонија” Хектора Берлиоза, и Рапсодија на Паганинијеву тему Сергеја Рахмањинова, а као солиста ће наступити познати руски пијаниста Андреј Гугнин.
Већ сутрадан ће наступти пијаниста Кемал Гекић, који ће извести своје композиције уз нараторску подршку Рамба Амадеуса. Београдска филхармонија под управом Карла Понтија Млађег, имаће на Номусу концерт 18. октобра, а солиста ће бити контрабасиста Божо Параџик.
У наставку овогодишњег Номуса планирана су још два посебна програма: најпре ће се 19. октобра међународни ансамбл Dialogos представити средњовековним репертоаром као и властитим, ауторским, али утемељеним на средњовековним изворима; следеће вечери велика светска звезда усне хармонике Антонио Серано представиће пројекат Бах&’Бах’, којим ће Новосадске музичке свечаности обележити 275 година од смрти генијалног немачког композитора.
Финална трећина фестивала почеће концертом посвећеним Моцарту Војвођанског симфонијског оркестра, овога пута под управом украјинског диригенра Валентина Урјупина, а солисти ће бити пијанисти Алексеј Володин и Едит Пења.
У среду, 22. октобра, један од најпознатијих светских џез хармоникаша Винсент Пеирани и сопран саксофониста Емил Паризијен долазе у Нови Сад са пројектом „Abrazo”, док је за само финале Номуса предвиђена Фантастична симфонија Франца Листа за мушки хор, солисту и оркестар у извођењу Симфонијског оркестра и Мушког хора РТС-а под управом маестра Србољуба Динића и са јужнокорејским теонором Квонсу Џоном као солистом.
Програмска уредница Миа Дорошки је указала да се, у контексту обележавања великог јубилеја фестивала, могло утонути у носталгију – али није, те да се програмски више гледало у будућност, док су сећања сачувана у две ретроспективне изложбе плаката и фотографија.
Изложба плаката за Номус, насталих у претходних тридесетак година, аутора Бранислава Добановачког и Атиле Капитања, на фасади Синагоге, већ је постављена, а фотографије Срђана Пабла Дорошког ће посетиоци такође моћи да погледају у овом здању где се фестивал одржава.
И главни и одговорни уредник фестивала Милан Радуловић је подсетио да је свака година у припреми Номуса била на свој начин изазовна, јер се од неколико изузетно квалитетних ипак морало одустати.
– Нисмо хтели да то буду неке реминисценције и носталгична враћања у програме, уметнике који су били на Номусу, него смо хтели да подвучемо црту, да кренемо изнова у нешто. Доста тога новог ће бити на овогодишњем фестивалу, као, на пример, „Фантастична симфонија” Берлиозова, која никада није изведена у Новом Саду – поменуо је Милан Радуловић. – Вест која говори о добром и квалитетном промишљању избора уметничког тима фестивала Номус јесте да је Антонио Серано добио високо признање шпанске државе за свој прегалачки рад на промовисању шпанске културе и уметности, тако да ће нам бити јако драго да му и овде лично честитамо на том изузетно високом признању.