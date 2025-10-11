overcast clouds
ОПРОШТАЈ ОД ЛЕГЕНДЕ ФИЛМА И ТЕЛЕВИЗИЈЕ! Сахрана Здравка Шотре на Новом гробљу, син Марко у црнини прима саучешће

11.10.2025. 13:40 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
да
Фото: Танјуг /SAVA RADOVANOVIĆ

На Новом гробљу данас, 11. окобра, у Београду одржава се сахрана легендарног редитеља и сценаристе Здравка Шотре.

Први је на комеморацији стигао његов син Марко, који је у црнини прима саучешће испред капеле.

Шотра ће, како је сам желео за живота, бити кремиран.

Биографија Здравка Шотре

Здравко Шотра рођен је 14. фебруара 1933. године у Стоцу, а преминуо је 8. октобра у Београду у 93. години. Дипломирао је режију на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду 1954. године.

Каријеру је започео у Телевизији Београд, где је радио од њеног оснивања 1958. године па све до 2001. Његов рад обухватао је широк спектар тема – од предратног грађанског живота до поратних револуционарних промена, кроз призму људских судбина и емоција.

Шотрине серије и филмови, попут „Породично благо“, „Срећни људи“ и „Зона Замфирова“, постали су синоним за квалитетну домаћу продукцију. Његови ликови – предратне даме, народни трибуни, мајстори за кварове и визионари – освајали су срца публике аутентичношћу и топлином.

здравко шотра сахрана
Култура Филм
