Џезирање у Новом Саду до 12. октобра! Наступом Биг бенда РТВ Словеније у СНП-у је вечерас ОТВОРЕН 26. НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ Ево које ће све ИКОНЕ овог жанра наступити током 3 дана

10.10.2025. 21:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Promo/Big band RTV Slovenija

НОВИ САД: Биг бенд Радио-телевизије Словеније отворио је својим наступом на великој сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта у Новом Саду 26. Новосадски џез фестивал, који ће трајати до 12. октобра.

Фестивал чине три концертна дана у којима су распоређена по два наступа. 
 

Главни концертни програм красиће иконе џез музике – вишеструка добитница Греми награде - Dee Dee Bridgewater и легендарни Бил Еванс, као и великани овог жанра - Bireli Lagrene quartet, Marialy Pacheco Trio, Биг Банд РТВ Словенија и Aydin Esen Trio. 
 

У фоајеу Српског народног позоришта постављена је изложба фотографија инспирисана џезом, “Џез минијатуре”, аутора Срђана Дорошког који је у досадашњем раду фотографисао близу 250 позоришних представа и више од 600 концерата. 
 

Као и сваке године, након главног концертног програма Новосадског џез фестивала, у позоришном клубу „Трема“ одржава се џем сешн, који и ове године предводи The House bend уз Александра Узелца на клавиру, Федора Рушкуца на контрабасу и Анђелка Ступара на бубњевима. 
 

Фестивалу је претходио програм за децу „Џезерићи“ одржан синоћ у Градској концертној дворани, а након одржавања фестивала, џез се поново враћа у Градску концертну дворану низом концерата до краја године.
 

