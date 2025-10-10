Џезирање у Новом Саду до 12. октобра! Наступом Биг бенда РТВ Словеније у СНП-у је вечерас ОТВОРЕН 26. НОВОСАДСКИ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛ Ево које ће све ИКОНЕ овог жанра наступити током 3 дана
НОВИ САД: Биг бенд Радио-телевизије Словеније отворио је својим наступом на великој сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта у Новом Саду 26. Новосадски џез фестивал, који ће трајати до 12. октобра.
Фестивал чине три концертна дана у којима су распоређена по два наступа.
Главни концертни програм красиће иконе џез музике – вишеструка добитница Греми награде - Dee Dee Bridgewater и легендарни Бил Еванс, као и великани овог жанра - Bireli Lagrene quartet, Marialy Pacheco Trio, Биг Банд РТВ Словенија и Aydin Esen Trio.
У фоајеу Српског народног позоришта постављена је изложба фотографија инспирисана џезом, “Џез минијатуре”, аутора Срђана Дорошког који је у досадашњем раду фотографисао близу 250 позоришних представа и више од 600 концерата.
Као и сваке године, након главног концертног програма Новосадског џез фестивала, у позоришном клубу „Трема“ одржава се џем сешн, који и ове године предводи The House bend уз Александра Узелца на клавиру, Федора Рушкуца на контрабасу и Анђелка Ступара на бубњевима.
Фестивалу је претходио програм за децу „Џезерићи“ одржан синоћ у Градској концертној дворани, а након одржавања фестивала, џез се поново враћа у Градску концертну дворану низом концерата до краја године.