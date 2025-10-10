МАГИЈСКИ РЕАЛИЗАМ У МАЂАРСКОЈ ПУСТАРИ Ko je Ласло Краснaхоркаи овогодишњи лауреат нобелове награде за књижевност?
Ласло Краснахоркаи (1954) један је од најзначајнијих савремених мађарских писаца, овогодишњи је добитник Нобелове награде за књижевност.
Већ његов први роман „Sátántangó”, објављен 1985. године (на српском изашао у издању Дерете), изазвао је веома позитивне реакције критике и читалаца. Филмски редитељ Бела Тар на основу ове књиге снимио је 1994. филм под истим насловом, а на филмском платну, такође у Таровој режији, нашао се и следећи Краснахоркаијев роман, „Меланхолија отпора” (српски издавач Сатурна). Већ у ове две књиге Краснахоркаи је изградио особен стил, оличен у изузетно дугим, завојитим реченицама, које његовој прози дају један пулсирајући ритам.
Тај стил, као и готово опсесиван мотив својеврсне гротескне апокалипсе, карактерише и друге његове романе, као што су „Рат и рат” (1999) или „Барон Венкхајм се враћа кући” (2016). Краснахоркаи je аутор јо неколико филмских сценарија, а важи и за једног од најбољих мађарских путописаца: у књигама „Заточеник из Урге ”(1992), „Рушење и туга испод Неба” (2004) овековечио је своја путовања у Монголију и Кину. Такође је и врстан приповедач, те вреди споменути његове књиге приповедака „Односи милосрђа” (1986), „Сејобо је била тамо доле” (2008) и „Иде свет” (2013, такође објављен и на српском), а посебно је занимљива новела „Последњи вук” (2009), која је написана у једној јединој дугој реченици. Краснахоркаијева дела имају врло запажену рецепцију на немачком и енглеском говорном подручју - уосталом, добитник је Међународне награде Мен Букер, а Сусан Сонтаг прозвала га је „сaвременим мађарским мајстором апокалипсе”.
Карснaхоркаија је на српски преводио проф. др Марко Чудић, који је у својој студији о овом аутору истакао да тешко побројати које је све елементе критика издвојила као кључне квалитете његовог приповедања. „Ипак, чини се да тајна, како домаћег тако и међународног, успеха овог писца лежи у његовој способности да створи језиву слику некаквог (тобожњег) пред-апокалиптичног стања, али уз обавезну дозу ироније и врцавог (црног) хумора којим се раскринкавају лажни пророци, народни усрећитељи, и извргава руглу тадашњи – мада у доброј мери и данашњи – новоговор званичне идеологије и (медијске) пропаганде”, наводи др Чудић.
Краснахоркаијев помало старомодни, мада не и „свезнајући” приповедач, истиче преводилац, не коментарише нити износи вредносне судове, али се на основу фокуса приповедања лако може назрети да стоји на страни понижених, да саосећа, иако често на врло ироничан, каткад и сурово-црнохуморан начин, са маргиналцима и идеалистички настројеним особењацима различите врсте које је друштво одбацило. „Чудновати, суморни, од света одсечени полуфантастични светови у којима се одигравају радње Краснахоркаијевих романа и приповедака – премда се јасно распознаје да је реч о мађарским недођијама у другој половини двадесетог века – нагнали су критику да у њему препозна (можда и јединог) мађарског представника маркесовског магијског реализма”.
Ласло Краснахоркаи је, иначе, својевремено био гост београдског Крокодила, а пре два лета је учествовао и на фестивалu LITERAtúra у Малом Иђошу.