КАД ЈЕ НОБЕЛОВАЦ ПОСЕТИО НОВИ САД Мађарски писац пре Нобела добио и признање у КЦНС
Лауреат овогодишње Нобелове награде за књижевност, мађарски писац Ласло Краснахоркаи био је гост Новог Сада и Културног центра града.
Краљевска шведска академија наука објавила је данас да је мађарски писац Ласло Краснахоркаи добитник Нобелове награде за књижевност за 2025. годину.
Овим престижним признањем Краснахоркаи је одликован „за своје визионарскко дело које, усред апокалиптичног терора, потврђује моћ уметности“, наводи се у званичном саопштењу.
Како је објавио Културни центар Новог Сада, Краснахоркаи био је гост 16. Међународног фестивала прозе – PROSEFEST 2022. године и лауреат Међународне књижевне награде „Милован Видаковић“ за ту годину.
Организациони одбор фестивала PROSEFEST је уједно и жири за доделу награде. Те, 2022. године, радио је у следећем саставу: Недељко Мамула (председник Одбора), Милена Граовац, Маријана Јелисавчић Карановић, Ален Бешић, Мирјана Гардиновачки и Сања Вулетић Бркић (чланови) и донео једногласну одлуку о лауреату. На свечаној церемонији која је пратила отварање фестивала награду је Краснахоркаију уручио први уредник и један од оснивача PROSEFEST-а Недељко Мамула у препуној сали „Трибине младих“ Културног центра Новог Сада, а потом је уприличено књижевно вече с лауреатом које су модерирали ученици новосадске Гимназије „Јован Јовановић Змај“.
Културни центар Новог Сада и Организациони одбор Међународног фестивала прозе – PROSEFEST упућују срдачне честитке Ласлу Краснахоркаију, наводи се у објави КЦНС.