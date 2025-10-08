broken clouds
ПРЕДСТАВА "УНА“ У ЗВЕЗДАРА ТЕАТРУ: Прича о бунту, младости и разочарењима

08.10.2025. 15:06 15:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Радоичић
звездара
Фото: Дневник, И. Р.

На даскама београдског Звездара театра 12. октобра наћи ће нова, неиспричана прича на даскама: биће то драма „Уна“, из пера Стевана Копривице, по мотивима чувеног романа Моме Капора, а у режији Дејана Пројковског. Овом представом овај театар обележава 41 годину постојања: 8. октобра 1984. године у Звездара театру премијерно је изведена представа „Мрешћење шарана“, у режији Дејана Мијача, и тако је почео живот овог култног позоришта.

Зашто баш Уна? 

- Ми смо се пре две године договорили са Стеваном Копривицом да по мотивима чувеног романа Моме Капора испише нови комад, да то буде прича о данашњем времену – рекао је директор Звездара театра Душан Ковачевић, истичући да је на овој сцени за 41 годину, колико траје ово позориште, одиграно скоро стотину представа. Тачније, ово је 95, а неке су представе трајале јако дуго, скоро 20 година, каже Ковачевић.

Ова ванвременска прича у први план истиче љубав, али и фатални судар бунта младости и разочарења средњег доба, роман је који су многи читали као исечак из дешавања у којима су учестовали, да би се данас читао као класик. 

- Позоришно читање морало је да се измакне из филмског, па и литерарног предлошка и потражи нове исходе у „фаталној привлачности“ временшног харизматичног професора Мишела Бабића и самосвојне и еруптивне студенткиње Уне. – поручио је писац Стеван Копривица. – Трудили смо се да направимо снажну љубацну причу у овом времену, у којој се преплићу еротика, емоција, политика, догме, генерацијски ломови и резигнантна побуна усамљеног јунака.

уна
Фото: Дневник, И. Р.

У представи играју Никола Ристановски, Магдалена Мијатовић, Сена Ђоровић и Марко Гверо. Сценограф је Валентин Светозарев, костимограф Ивана Ристић, а музику је написао Горан Трајкоски.

Уна се не прави, Уна се рађа

- Правили смо кастинг у мају, имали смо два круга, али морам да признам да сам од првог круга знао ко је Уна. Некако, кад Уна уђе у просторију, ви тачно знате да је то она, зато се јако радујем раду с Магдаленом, која  је сваког дана потврђивала зашто је баш она требало да игра ову улогу – рекао је режисер Дејан Пројковски, истичући да је тај генерацијски сукоб и уступање места новим генерацијама, непотрошеним и неукаљаним компромисима, данас важнији него икад.

 

- Рад је био и велики и дубоко загребан и интензиван, а све је прошло некако  неосетно. Капорова реченица је животна, тачна, лако изговорљива, она је доказ да са четири, наизглед архетипска лика може да се исприча прича о озбиљно комплексним судбинама и животима. – истакао је Марко Гверо.

– Кроз процес сам негде схватио да је Уна генерација која треба да остане и преживи. Ми смо небитни, анахрони, корумпирани, потрошени, нисмо пуно помогли тој генерацији - рекао је Никола Ристановски. 

- Она, као представник младе генерације, пролази кроз своје трауме, свака старија генерација  пролази кроз своје трауме и разочарења. 

уна
Фото: Дневник, И. Р.

- „Уна“ нас позива да застанемо и ослушнемо приче које можда избегавамо – приче о нашем идентитету, о љубави која остаје упркос времену и о помирењу са самим собом. У свету препуном буке и површности, „Уна“ нас враћа позоришту, као месту сусрета, где се истина и емоција још увек могу осетити у свом пуном сјају – поручио је режисер Дејан Пројковски.

И. Радоичић

Фото: И. Р.

представа премијера Премијера представе звездара театар
Извор:
Дневник, И. Радоичић
Пише:
Дневник
Култура Сцена
