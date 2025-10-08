ШОТРА ЈЕ ПРЕД СМРТ ЗАМОЛИО САМО ЗА ОВО Последња жеља биће испуњена; Лордан Зафрановић обећао да ће то учинити ЕВО О ЧЕМУ ЈЕ РЕЧ
Редитељ Здравко Шотра је непосредно пред смрт замолио колегу редитеља Лордана Зафрановића да заврши његов филм о Голом отоку.
Славни редитељ и сценариста Здравко Шотра преминуо је у 93. години у Београду, а за живота није успео да сними филм о Голом отоку што му је била велика жеља.
Он је недовршен сценарио дао колеги редитељу Лордану Зафрановићу и замолио га да то учини уместо њега.
- Здравко ми је дао сценарио о Голом отоку и замолио ме да завршим то уместо њега и снимим филм о томе. То му је била велика жеља. Међутим, у протеклом периоду био сам заузет својим филмом "Ђеца Козаре" и нисам успео томе довољно да се посветим. Ускоро завршавам тај свој филм и посветићу се завршетку сценарија за Голи оток. Испунићу му жељу - открива Зафрановић за Информер и додаје да је била велика част познавати Шотру:
- Био је изузетан човек пун неког оптимизма и хумора. Једноставан редитељ који је радио разне ствари, од документарних филмова и ТВ филмова па до великих остварења као што је на пример "Бој на Косову". Била је свечаност седети са њим за истим столом.