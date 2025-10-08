clear sky
16°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШОТРА ЈЕ ПРЕД СМРТ ЗАМОЛИО САМО ЗА ОВО Последња жеља биће испуњена; Лордан Зафрановић обећао да ће то учинити ЕВО О ЧЕМУ ЈЕ РЕЧ

08.10.2025. 13:32 13:46
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
kombo
Фото: Printskrin YouTube / Tanjug tv / RTS

Редитељ Здравко Шотра је непосредно пред смрт замолио колегу редитеља Лордана Зафрановића да заврши његов филм о Голом отоку.

Славни редитељ и сценариста Здравко Шотра преминуо је у 93. години у Београду, а за живота није успео да сними филм о Голом отоку што му је била велика жеља.

Он је недовршен сценарио дао колеги редитељу Лордану Зафрановићу и замолио га да то учини уместо њега.

- Здравко ми је дао сценарио о Голом отоку и замолио ме да завршим то уместо њега и снимим филм о томе. То му је била велика жеља. Међутим, у протеклом периоду био сам заузет својим филмом "Ђеца Козаре" и нисам успео томе довољно да се посветим. Ускоро завршавам тај свој филм и посветићу се завршетку сценарија за Голи оток. Испунићу му жељу - открива Зафрановић за Информер и додаје да је била велика част познавати Шотру:

- Био је изузетан човек пун неког оптимизма и хумора. Једноставан редитељ који је радио разне ствари, од документарних филмова и ТВ филмова па до великих остварења као што је на пример "Бој на Косову". Била је свечаност седети са њим за истим столом.

 

здравко шотра
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај