ПРЕМИНУО ЗДРАВКО ШОТРА Прослављени редитељ нас напустио у 93. години
08.10.2025. 10:33 10:50
Коментари (0)
Редитељ и сценариста Здравко Шотра преминуо је ноћас у 93. години, потврђено је Танјугу у окружењу цењеног телевизијског аутора.
Шотра је режирао, а неретко и осмислио 120 телевизијских и филмских остварења који су стварали историју телевизије на југословенским просторима.
Серије попут "Више од игре" имале су велики утицај на генерације гледалаца.
Здравко Шотра рођен је 14. фебруара 1933. у Стоцу.
Дипломирао је режију на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду 1954. у класи професора Вјекослава Афрића.
На Телевизији Београд био је запослен од њеног оснивања, 1958. до 2001. године.
Време и место сахране биће накнадно објављени.