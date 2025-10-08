clear sky
12°C
08.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.1553
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПРЕМИНУО ЗДРАВКО ШОТРА Прослављени редитељ нас напустио у 93. години

08.10.2025. 10:33 10:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
здравк
Фото: Дневник

Редитељ и сценариста Здравко Шотра преминуо је ноћас у 93. години, потврђено је Танјугу у окружењу цењеног телевизијског аутора.

Шотра је режирао, а неретко и осмислио 120 телевизијских и филмских остварења који су стварали историју телевизије на југословенским просторима. 

Серије попут "Више од игре" имале су велики утицај на генерације гледалаца. 

Здравко Шотра рођен је 14. фебруара 1933. у Стоцу. 

Дипломирао је режију на Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Београду 1954. у класи професора Вјекослава Афрића. 

На Телевизији Београд био је запослен од њеног оснивања, 1958. до 2001. године.

Време и место сахране биће накнадно објављени.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

здравко шотра
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај