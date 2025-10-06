КАТАБАЗА СЕ НАСТАВЉА! СТИГЛА ЈЕ „ЦРНА СВАДБА 2”, спремите се за бинџ, ЕВО ГДЕ ЈЕ ПРЕМИЈЕРА хит-серије чији су наставак су сви једва чекали (ФОТО, ВИДЕО)
За све поклонике мистерије и трилера, почетак јесени донео је право изненађење - на свим платформама Телекома Србија доступна је комплетна друга сезона серије „Црна свадба“, коју су гледаоци с нестрпљењем ишчекивали након огромног успеха првог дела.
Прву сезону смо, између осталог, дуго памтили и по чувеном термину „катабаза“, који се одомаћио у свакодневном говору, а да ли нас слична врста непредвидивих обрта очекује и у новој сезони, открио нам је редитељ серије Немања Ћипранић.
„Након успеха прве сезоне, желели смо да подигнемо летвицу, како не бисмо разочарали гледаоце, и мислим да смо у томе успели. Снимање је било изузетно тешко, што због захтева који су били веома амбициозни, али и због околности у којима је снимана. Нисам сигуран да су неке ствари које имамо сада у новој сезони ’Црне свадбе’, виђене до сада у нашој серијској продукцији. Комплексна прича која прати више линија које се спајају у једну, доноси многе одговоре на отворена питања из прве сезоне, али и отвара неке нове теме. Борба између добра и зла је сада огољена и одвија се свакодневно свуда око нас. Друга сезона ’Црне свадбе’ је свакако највећи изазов у мојој досадашњој каријери“, закључио је Ћипранић.
Десет нових епизода увући ће гледаоце у мрачни свет култова, унутрашњих борби и вечитог сукоба светла и таме. Једно од најуспешнијих домаћих телевизијских остварења, доносе нам ТС Медиа и продукцијска кућа Firefly, а ново поглавље открива још дубље тајне и опасности које вребају из сенке.
Режију друге сезоне потписује Немања Ћипранић, аутор сценарија је Александар Радивојевић, док глумачку поставу чине Уликс Фехмиу, Јелена Ђокић, Златан Видовић, Никола Којо, Борка Томовић, Иван Заблаћански, Дара Џокић, Предраг Бјелац, Ана Лечић, Соња Вукићевић, Андреј Јемцов, Иван Марковић, Драган Мићановић и многи други.