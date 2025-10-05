very heavy rain
ТУГА У МУЗИЧКОМ СВЕТУ Преминуо оснивач и певач популарног српског бенда

05.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: printscreen/Instagram/vladanasupernova

Музичар Дејан Гвозден, основал и певач београдског бенда "Кристали", преминуо је у 55. години.

Тужну вест потврдила је његова супруга Владана Вељковић, која се дирљивом поруком опростила од вољеног супруга.

Супруга Дејана Гвоздена, Владана Вељковић опростила се данас болним речима:

- Ходала бих заувек само да будем у твојим рукама. Ти си љубав мог живота увек и заувек. 9.4.1970. - 5.10.2025. - написала је Ивана.

Њихова љубав била је посебна и многи су их памтили по ведрини и повезаности.

У ранијем интервјуу Владана је говорила о њиховом односу.

- Заиста смо посвећени својој породици и својим животима, наша љубав је лепа. Шта може бити романтичније од човека који вам свакодневно пева песме, буди вас пољупцима и мирисом кафе? Супруг има дивну ћерку, која такође показује да је талентована за музику. Желим само да истакнем да ми је драго да са свим члановима наших породица имам леп и пријатељски однос - причала је Владана.

Признаје да јој се поглед на живот променио када је почела да живи у заједници, али свакако није била спремна на чињеницу да ће њихова веза на неки начин бити пред очима јавности и да ће приватна страна њихове везе бити експонирана. И на крају, морали смо да питамо какве су реакције људи кад их виде први пут.

- Свачију пажњу привлачимо и примећујемо осмех на лицима, а често нам говоре како нам разлика у висини фантастично стоји - причали су.

преминуо музичар кристали
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Култура Музика
