ЈЕЗИКОМАНИЈА: Дрвени луци
У српском језику постоји читава група именица мушког рода које се у једнини завршавају на -ак, а у множини добијају необичне облике.
На први поглед, делује да је довољно додати наставак -ови или -ци, али заправо долази до неких гласовних промена.
Знате ли како гласи множина речи ПАТАК? ПАЦИ, не паткови.
Даље, речи као што су ПЕТАК, КУТАК, ПРУТАК, ЦВЕТАК, ТЕТАК, ЛУТАК И ЋУТАК (комад одсеченог стабла, трупац), њихови облици множине глaсе: ПЕЦИ, КУЦИ, ПРУЦИ, ЦВЕЦИ, ТЕЦИ, ЛУЦИ, ЋУЦИ. Звучи невероватно, али то је множина тих речи.
Ако се питате где је нестало Т, ево одговора - гласовне промене у српском језику. У ствари, дошло је до упрошћавања сугласничке групе. Комбинација Т + Ц у говору се изједначила и претворила само у Ц јер је то слово сложено, или, боље рећи, сливено од Т и С. Имали бисте Т+Т+С.
Ово поједностављивање учинило је да облици множине звуче природније и лакше за изговор, иако се некоме на први поглед могу учинити неправилним. Управо због тога у неким крајевима и у свакодневном говору опстају и тзв. аналогни облици, као што су паткови или цветкови.
Међутим, важно је нагласити да стандардни српски језик признаје и инсистира на облицима паци, куци, луци, цвеци. Они су потврђени и у речницима и у правописима.
Н. Мирковић