ПРЕМИНУО ПОЗНАТИ ПИСАЦ Вест о смрти књижевника потврдио је његов син

04.10.2025. 12:30 12:40
Пише:
Дневник
Извор:
К1 инфо
Фото: pixabay.com

Чешки писац и антикомунистички дисидент Иван Клима, чији су рад и живот обликовали тоталитарни режими Европе 20. века, преминуо је у 94. години.

Његов син Михал је за чешку новинску агенцију ЧТК рекао да је Клима преминуо у суботу ујутру након дуге болести. У том тренутку се налазио код куће.

Клима је написао више од 20 књига, а његова дела су преведено на 30 језика. Централни мотив његових књига су односи између мушкараца и жена, преноси К1.

Његова најпознатија дела укључују „Љубавнике за једну ноц́“, збирку кратких прича „Моје весело јутро“ и новелу „Љубав и смец́е“.

Заједно са Миланом Кундером и Бохумилом Храбалом, Клима се сматра једним од најпознатијих чешких аутора на свету. Добитник је награде Егон Хостовски, награде Франц Кафка, Медаље за заслуге и награде Магнезија Литера у категорији публицистике за своју књигу Мој луди век.

Иван Клима је рођен 14. септембра 1931. у Прагу као Иван Каудерс. Иако није одрастао као Јеврејин, провео је три и по године у концентрационом логору Терезин током нацистичке окупације. Године 1953. постао је члан Комунистичке партије Чешке Републике. Године 1956. дипломирао је на Филозофском факултету Карловог универзитета у Прагу са дипломом чешког језика и књижевности.

Бивши председник Чешке Вацлав Хавел доделио је 2002. године Клими Медаљу за изузетне заслуге Чешкој Републици, а исте године Клима је освојио и престижну награду Франц Кафка.

ин мемориам књижевник чешка
Култура Књига
