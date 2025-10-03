(ВИДЕО) Тејлор Свифт лансирала нови албум "Life of a Showgirl" 12. СТУДИЈСКИ АЛБУМ УГЛЕДАО СВЕТЛОСТ ДАНА
ЛОС АНЂЕЛЕС: Певачица Тејлор Свифт објавила је данас свој 12. студијски албум под називом "Life od Showgirl", уз велику промотивну кампању која укључује поноћне распродаје, биоскопске догађаје и поп-ап искуства у Њујорку и Лос Анђелесу.
Стручњаци оцењују да Свифт заузима јединствену позицију у савременом музичком пејзажу захваљујући огромној и лојалној групи фанова познатих као "Swifties", пренео је Ротјерс.
Промоцију новог албума певачица је започела гостовањем у подкасту "New Heights".
Свифт је истакла да је инспирацију пронашла у искуству са своје рекордне турнеје "Eras", која је остварила зараду већу од две милијарде долара и постала најуспешнија турнеја свих времена
Као део кампање, "AMC Theatres" приказује промотивни филм, а Таргет нуди лимитирана винил и ЦД издања.