(ВИДЕО) Тејлор Свифт лансирала нови албум "Life of a Showgirl" 12. СТУДИЈСКИ АЛБУМ УГЛЕДАО СВЕТЛОСТ ДАНА 

03.10.2025. 18:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Tanjug/Republic Records via AP
Фото: Tanjug/Republic Records via AP

ЛОС АНЂЕЛЕС: Певачица Тејлор Свифт објавила је данас свој 12. студијски албум под називом "Life od Showgirl", уз велику промотивну кампању која укључује поноћне распродаје, биоскопске догађаје и поп-ап искуства у Њујорку и Лос Анђелесу.

Стручњаци оцењују да Свифт заузима јединствену позицију у савременом музичком пејзажу захваљујући огромној и лојалној групи фанова познатих као "Swifties", пренео је Ротјерс.

Промоцију новог албума певачица је започела гостовањем у подкасту "New Heights".

Свифт је истакла да је инспирацију пронашла у искуству са своје рекордне турнеје "Eras", која је остварила зараду већу од две милијарде долара и постала најуспешнија турнеја свих времена

Као део кампање, "AMC Theatres" приказује промотивни филм, а Таргет нуди лимитирана винил и ЦД издања. 

