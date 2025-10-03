МУЗИЧКА АЛХЕМИЈА У ЦРНОЈ КУЋИ Наступа ансамбл 2К+ Frise Lumière + Werckmeister
У организацији Културног центра Војводине „Милош Црњански” и ЦК13, вечерас у 21 ч, у ЦК13 (Војводе Бојовића 13), биће одржан концерт ансамбла 2К+ Frise Lumière + Werckmeister.
Четворица музичара у овом ансамблу свирају на кларинету, туби, проширеним техникама добоша и синтисајзеру.
„Инструменти у овом квартету тешко да би могли бити разноврснији. Ипак, у хармонији се разлике повлаче у други план и настаје музика изузетне осетљивости и богатог тоналитета. Она слушаоце уводи у необичан спектар система штимовања инструмената, познатих као темпераменти у оквиру импровизоване музике.“
Frise Lumière је пројекат Лудовика Герста, португалског уметника, музичара и композитора. Композиције базира на раду на електричном басу, истичући хармонијске мелодије, ритмичке и перкусивне елементе инструмента.
Пројекат је настао из низа радних сесија, сарадњи и истраживања са плесачима, уметницима и дизајнерима текстила, пре него што је постао чист соло пројекат. Иза себе има два албума Bisou Genou” и „Ambo”, која представљају сонично и минималистичко истраживање препарираног електричног баса.
– Наше главно интересовање у току извођења огледа се у систематској метаморфози звучне масе – наводе чланови овог ансамбла. – Музика може пролазити кроз димензије редукционизма без тонова и неумољиве буке. Ипак, унутрашња тежња ка атмосферичним преображајима изненада открива фрагменте оностраних мелодија, бизарне дијалоге у форми питања и одговора, кључале звучне течности, ваздушне турбуленције, кластере довољно дуго одржаване да прерасту у дисонантне дроне. Инструменталне линије могу се пратити засебно, у дуетима или тријима, али прави тренутак импровизованог солипсизма нигде није присутан.