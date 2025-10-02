light rain
ОВА ПОЗНАТА ТУРСКА ГЛУМИЦА СТИЖЕ У БЕОГРАД на дружење са публиком! (ФОТО, ВИДЕО) Почињу ДАНИ ТУРСКОГ ФИЛМА, ево које пројекције не смете заобићи

02.10.2025. 12:44 12:56
Пише:
Владимир Бијелић
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
1
Фото: Промо

Савремена остварења турске кинематографије биће приказана у Југословенској кинотеци у Београду од вечерас, па све до 5. октобра у оквиру „Дана турског филма у Београду”. Улаз на све пројекције је бесплатан.

„Дани турског филма” доносе избор савремених наслова који снажно осветљавају тематску и естетску разноликост актуелне турске продукције. Поред пројекција, публика ће кроз разговоре са редитељима и глумцима имати увид у креативне процесе и друштвене теме које обликују савремени турски филм.

1
Фото: Промо

Догађај се одржава уз подршку Министарства културе и туризма Републике Турске, под покровитељством Амбасаде Републике Турске у Београду, у сарадњи са Културно-туристичком канцеларијом Амбасаде Републике Турске у Београду и Генералном дирекцијом за кинематографију Турске.

Посебно интересовање очекује се за гостовање глумице Еџе Јашар, једне од највећих звезда нове генерације, познате домаћој публици по запаженим улогама у серијама „Јама“ и „Бескрајна љубав“.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ece Yaşar (@ece.yasar)

 

Програм

Петак, 3. октобар

18:30-20:30 - „Мртва сезона“ -  у главној улози Еџе Јашар; након пројекције глумица ће се обратити публици и одговарати на питања.

20:30-21:00 - Разговор са редитељем Догушом Алгуном

Субота, 4. октобар

18:30-20:15 - „Хакки“

20:15-21:00 - Разговор са редитељем Хикметом Керемом Озџаном

Недеља, 5. октобар

18:30-20:15 - „Ум заборавља, срце памти“ - редитељ Озер Фејзиоглу (аутор неће присуствовати догађају)

20:30-22:00 - „Један од оних дана када Хемме умире“ - сценариста и редитељ Мурат Фиратоглу биће гост фестивала.

 

Турски кандидат за Оскара 2026:„Један од оних дана када Хемме умире“

Филм редитеља Мурата Фиратоглуа, „Један од оних дана када Хемме умире“, доноси причу о Ејупу, који неуморно ради на берби парадајза под ужареним сунцем на југоистоку Турске, суочавајући се са тешким животним околностима.

Ово остварење је званични турски кандидат за „Оскара” у категорији за Најбољи страни филм на 98. додели „Оскара” која ће бити одржана 2026. године. Филм је 2024. године освојио Специјалну награду жирија на Филмском фестивалу у Венецији.

 

Турска филмови фестивал
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Владимир Бијелић
Култура Филм
