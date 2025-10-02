ОВА ПОЗНАТА ТУРСКА ГЛУМИЦА СТИЖЕ У БЕОГРАД на дружење са публиком! (ФОТО, ВИДЕО) Почињу ДАНИ ТУРСКОГ ФИЛМА, ево које пројекције не смете заобићи
Савремена остварења турске кинематографије биће приказана у Југословенској кинотеци у Београду од вечерас, па све до 5. октобра у оквиру „Дана турског филма у Београду”. Улаз на све пројекције је бесплатан.
„Дани турског филма” доносе избор савремених наслова који снажно осветљавају тематску и естетску разноликост актуелне турске продукције. Поред пројекција, публика ће кроз разговоре са редитељима и глумцима имати увид у креативне процесе и друштвене теме које обликују савремени турски филм.
Догађај се одржава уз подршку Министарства културе и туризма Републике Турске, под покровитељством Амбасаде Републике Турске у Београду, у сарадњи са Културно-туристичком канцеларијом Амбасаде Републике Турске у Београду и Генералном дирекцијом за кинематографију Турске.
Посебно интересовање очекује се за гостовање глумице Еџе Јашар, једне од највећих звезда нове генерације, познате домаћој публици по запаженим улогама у серијама „Јама“ и „Бескрајна љубав“.
Програм
Петак, 3. октобар
18:30-20:30 - „Мртва сезона“ - у главној улози Еџе Јашар; након пројекције глумица ће се обратити публици и одговарати на питања.
20:30-21:00 - Разговор са редитељем Догушом Алгуном
Субота, 4. октобар
18:30-20:15 - „Хакки“
20:15-21:00 - Разговор са редитељем Хикметом Керемом Озџаном
Недеља, 5. октобар
18:30-20:15 - „Ум заборавља, срце памти“ - редитељ Озер Фејзиоглу (аутор неће присуствовати догађају)
20:30-22:00 - „Један од оних дана када Хемме умире“ - сценариста и редитељ Мурат Фиратоглу биће гост фестивала.
Турски кандидат за Оскара 2026:„Један од оних дана када Хемме умире“
Филм редитеља Мурата Фиратоглуа, „Један од оних дана када Хемме умире“, доноси причу о Ејупу, који неуморно ради на берби парадајза под ужареним сунцем на југоистоку Турске, суочавајући се са тешким животним околностима.
Ово остварење је званични турски кандидат за „Оскара” у категорији за Најбољи страни филм на 98. додели „Оскара” која ће бити одржана 2026. године. Филм је 2024. године освојио Специјалну награду жирија на Филмском фестивалу у Венецији.