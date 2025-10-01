ИЗА СЦЕНЕ: РОБИ ВИЛИЈАМС ОТКРИО ШТА ЗАИСТА ОСЕЋА ДОК ЈЕ ПРЕД ХИЉАДАМА ФАНОВА „Ја сам олимпијац у маскирању”, каже, признајући од чега болује
Некадашњи члан светске поп сензације Take That Роби Вилијамс (51),гостовао је у подкасту „I'm ADHD! No You're Not” у којем је открио да је недавно радио тест на аутизам и добио изненађујућу дијагнозу.
Вилијамс каже да се његови симптоми Туретовог синдрома не испољавају невољним покретима, тиковима или речима, већ су му мисли толико интензивне да ништа не може да их „утиша”.
Говорећи у првој епизоди нове сезоне подкаста „I'm ADHD! No You're Not”, који воде Пол Вајтхаус и др Мајн Конкбајир, Роби је открио да је недавно урадио тест на аутизам. Резултат је био негативан, али је показао присуство „аутистичних особина”, укључујући анксиозност која се јавља када мора да напусти своју сигурну зону – свој кревет.
Robbie Williams reveals he's developed Tourette's after battling 'intrusive thoughts' and says he's 'terrified' to perform live https://t.co/RMaNNzJmB7
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 1, 2025
„Тек сам недавно схватио да имам Туретов синдром, али код мене се то не испољава споља. То су наметљиве мисли које ми се дешавају, шетао сам се улицом пре неки дан и схватио да су те наметљиве мисли део Турета. Само што не излазе напоље. И не само то, човек би помислио да би стадион пун људи који ти исказују љубав могао да послужи као (одвраћање пажње), али шта год да је у мени, то не може да чује. Не могу то да примим, да осетим”, рекао је певач, којег смо имали прилике да слушамо на београдском Ушћу пре неколико година.
Туретов синдром је наследно неуролошко стање које се карактерише невољним звуцима и покретима познатим као тикови.
Ово стање је погодило и другог познатог музичара, Луиса Капалдија, који је због тога 2023. направио паузу у каријери, након што није успео да заврши наступ на фестивалу Гластонбери.
Попут шкотског певача, и Роби каже да његово ментално здравље снажно утиче на његове турнеје и наступе уживо и признаје да се и даље тешко носи са захтевима живота на путу.
„Имам врло компликован однос према турнејама и наступима уживо. Људи кажу: 'О, идеш на турнеју? Мора да си баш узбуђен.' Заправо, нисам. Ја сам ужаснут, знаш? Ужаснут сам. Маскирам се као олимпијац у маскирању, јер оно што сам успео да урадим, што ми је и штетило. Делујем као да сам пун самопоуздања, арогантан, самоуверен, и правим грандиозне гестове. То ми је и помогло, јер ми је лице завршило на постерима и људи и даље купују карте. Али, заправо, оно што се заиста дешава изнутра, јесте да се стално осећам потпуно супротно од тога”, рекао је певач, преноси Дејли Мејл.