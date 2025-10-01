light rain
НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗРЕЊАНИН НАЈБОЉИ МУЗЕЈ У 2024. ГОДИНИ Место у којем се преплићу прошлост и садашњост, традиција и савременост

01.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Народни музеј Зрењанин

На свечаној скупштини Музејског друштва Србије у Смедереву, Народном музеју Зрењанин уручена је престижна награда „Михаило Валтровић“ – највише признање у области музејске делатности, и то за најбољи музеј у 2024. години.

У саопштењу Музејског друштва Србије наводи се  и да се Народни музеј Зрењанин током наградног периода истакао као репрезентативни пример унапређене музејске праксе, отворености ка заједници, интердисциплинарног приступа и континуираног професионалног развоја.

„Наша снага лежи и у континуитету – у вредностима које су стварали они пре нас и које данас настављамо да чувамо и развијамо. Наставићемо да са истом скромношћу, преданошћу и љубављу према публици развијамо наш музеј и чинимо га местом у којем се преплићу прошлост и садашњост, традиција и савременост“, рекла је Јелена Гвозденац Мартинов, в.д. директора Народног музеја Зрењанин на уручењу признања.

Зрењанин музеј
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
